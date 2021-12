Rechtsverteidiger Pavard: "Das Zentrum ist meine Heimat"

Seit Freitag hat Weltmeister Benjamin Pavard 100 Pflichtspiele für den FC Bayern absolviert. Der Defensivspezialist hat seit 2019 viel erlebt und erreicht, gerade der Konkurrenzkampf um seinen Lieblingsjob hat es in sich.

Es war eine spektakulär-komische Aktion, die vom sonst eher stillen Benjamin Pavard und seinem Jubiläum gegen Wolfsburg in Erinnerung bleibt. Der Franzose verließ während des laufenden Spiels den Platz, weil er dringendst zur Toilette musste. Damit er fünf Minuten vor dem Abpfiff nicht zu sehr hetzen musste, wechselte ihn sein Trainer Julian Nagelsmann aus. Keine Frage, der 25-Jährige hat beim FC Bayern bereits einiges mitgemacht, ist Weltmeister, Champions-League-Sieger, Klub-Weltmeister, Deutscher Meister und Pokalsieger.

Am 1. Juli 2019 wechselte Pavard vom VfB Stuttgart an die Isar. Titeljagd statt 2. Liga hieß es fortan. "100 Spiele sind eine tolle Marke. Diese Zahl erfüllt mich mit sehr großem Stolz. Sie bei solch einem großen Verein zu erreichen", erklärt Pavard im Interview der neuen Montagsausgabe des kicker, "davon habe ich als kleiner Junge geträumt."

Davon habe ich als kleiner Junge geträumt. Benjamin Pavard

Beim Rekordmeister begann er 75-mal als rechter Außenverteidiger, 16-mal innen in der Abwehr, 1-mal links draußen und 8-mal wurde Pavard eingewechselt. Die Vielseitigkeit ist eine seiner Stärken, aber: "Meine beste Position ist in der Innenverteidigung, das war schon immer so", findet der Franzose. Auch in der Nationalmannschaft sei "das Zentrum meine Heimat".

Pavards Landsleute versperren den Weg nach innen

Und gerade für die Abwehrzentrale hat der FC Bayern gleich mehrere Franzosen im Kader: Lucas Hernandez, Dayot Upamecano und Tanguy Nianzou. Seine Landsleute machen Pavard also seinen Lieblingsjob streitig. Der ist aber froh darüber, im Münchner Starensemble so viele Franzosen um sich zu haben. "Wir sind mit Choupo-Moting und Serge Gnabry um die sieben, acht Spieler, die Französisch sprechen, das ist natürlich gut. Mit Lucas habe ich zum Beispiel ein super Verhältnis, mit ihm habe ich ja auch bei der Nationalmannschaft zu tun. Konkurrenten sind alle, aber dabei ist es nicht wichtig, ob jemand Deutsch oder Französisch spricht."

GH, KW, MP

Das komplette Interview mit Benjamin Pavard lesen Sie in der neuen Montagsausgabe des kicker (oder ab Sonntagabend im eMagazine). Der Franzose spricht zudem über seine bisherigen drei Bayern-Trainer und seine Titel, über Sprachbarrieren und Einsamkeit, über "seinen" Fangesang und die Ex-Bayern Lizarazu, Sagnol und Ribery.