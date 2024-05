Rechtsverteidiger Nishimura verstärkt Wuppertal

Der Wuppertaler SV hat Subaru Nishimura von den Sportfreunden Baumberg verpflichtet. Der 20-jährige Rechtsverteidiger kam für den niederrheinischen Oberligisten in der laufenden Saison in allen Partien zum Einsatz. "Subaru ist ein hungriger Spieler mit einer herausragenden Mentalität. Er hat in Baumberg eine fantastische Saison gespielt, in der sie auch im Pokal bis ins Halbfinale gekommen sind. Ich freue mich über seine Unterstützung und bin sicher, dass er hervorragend in unser Profil passt. Es ist großartig, dass er sich für uns entschieden hat" feut sich Sportchef Gaetano Manno.