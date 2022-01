Rechtsstreit zwischen Werder und Klaassen-Beratern: Gericht weist Klage ab

Am Montag hat das Landgericht Bremen das Urteil im Rechtsstreit zwischen dem SV Werder Bremen und der Berater-Agentur von Davy Klaassen verkündet. Der Zweitligist muss die geforderte Provision in Höhe von 250.000 Euro nicht zahlen.

Das rechtliche Nachspiel hat ein Ende - mit positivem Ausgang für den SV Werder Bremen. Bei dem vorm Bremer Landgericht ausgetragenen Rechtsstreit ging es um den Transfer von Davy Klaassen zum niederländischen Topklub Ajax Amsterdam. Der Wechsel war am 5. Oktober 2020 für eine Sockelablöse in Höhe von elf Millionen Euro über die Bühne gegangen, allerdings nur, weil das normalerweise bereits am 31. August endende Transferfenster aufgrund der wegen der Corona-Pandemie verlängert wurde - bis zu jenem 5. Oktober.

Die Berater-Agentur Klaassens "Dietz Sports B.V." berief sich bei den geforderten Provisionsforderungen in Höhe von 250.000 Euro auf den ursprünglich gültigen Vertrag, in dem der 31. August als Stichtag maßgebend für die Zahlung gewesen wäre.

Werder argumentierte dagegen, dass diese Regelung angesichts der besonderen Corona-Umstände und der damit verschobenen Transferphase entsprechend anders auszulegen ist. Also, dass das tatsächliche Ende der Wechselperiode (der 5. Oktober) maßgebend sein müsste. Über diesen Tag hinaus stand Klaassen eben nicht mehr in Bremen unter Vertrag. "Daher freuen wir uns, dass das Gericht unserer rechtlichen Argumentation vollumfänglich gefolgt ist und bestätigt hat, dass die Stichtagsregelung im Wege ergänzender Vertragsauslegung anzupassen ist", sagt Tarek Brauer, Mitglied der Geschäftsleitung und Direktor Recht & Personal bei Werder, gegenüber dem kicker.

"Das Urteil ist für die gesamte Branche interessant"

Branchenüblich ist, dass eine Berateragentur eine Provisionszahlung nur dann erhält, wenn der Spieler noch beim Verein angestellt ist. Bei einem Wechsel und dem Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags ist diese normalerweise vom aufnehmenden Verein zu entrichten. Es ist davon auszugehen, dass die Klaassen-Seite neben einer wahrscheinlich vereinbarten Zahlung mit Ajax versuchte, doppelt abzukassieren - zumal dies während des Rechtsstreits nicht bestritten wurde. "Das Urteil ist sicher mit Blick auf die rechtliche Auswirkung pandemiebedingter unvorhersehbarer Änderung von Rahmenbedingungen, wie in diesem Fall die Zeiträume der Transferphasen, für unsere gesamte Branche interessant", so Brauer.

Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Bereits kurz vor Weihnachten hatte eine Verhandlung vor dem Bremer Landgericht stattgefunden, Klaassens Berateragentur war durch einen Anwalt vertreten. Der Zweitligist, vertreten durch die Kanzlei CMS, lehnte einen gerichtlichen Vergleich seinerzeit jedoch ab. Nachdem das Gericht den Fall daraufhin noch einmal prüfte, kam es nun zu einer Entscheidung - pro Werder. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig, eine Berufung demnach noch denkbar.