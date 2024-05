Rechtsstreit mit Hertha: Bobic bestreitet Weitergabe vertraulicher Unterlagen

Hertha BSC und Fredi Bobic streiten vor Gericht über die Kündigung des Ex-Geschäftsführers. Dem wird dabei die Weitergabe vertraulicher Dokumente vorgeworfen. Dem trat Bobic am Montag entgegen und erhielt dabei Unterstützung eines prominenten Zeugen.

Im Rechtsstreit mit Hertha BSC gegen seine Kündigung im Jahr 2023 hat Kläger Fredi Bobic, ehemaliger Geschäftsführer der Berliner, Unterstützung von prominenter Seite erhalten. Am Montag war Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt und im betreffenden Zeitraum Anfang 2023 auch Interimsgeschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), als Zeuge vor dem Berliner Landgericht geladen.

Hellmann: "Überhaupt keinen Kontakt"

Dabei ging es um den Vorwurf an Bobic, vertrauliche Informationen weitergegeben zu haben. Der damalige Hertha-Präsident Kay Bernstein, der im Januar 2024 überraschen verstorben war, hatte im vergangenen September eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. In dieser behauptete der Vereinspräsident, Hellmann hätte ihm in einem Gespräch bestätigt, ein sogenanntes Term Sheet, ein Eckdatenpapier über die Zusammenarbeit zwischen dem Verein und dem Investor 777 Partners von Bobic erhalten zu haben - ein klarer Verstoß gegen die vereinsinternen Absprachen.

Die wies Bobic entschlossen zurück. "Ich habe nie irgendetwas an einen Außenstehenden übergeben", sagte der 52-Jährige am Montag aus. Ähnlich äußerte sich auch Hellmann, der der Behauptung Bernsteins widersprach und angab, "mit Herrn Bobic (...) überhaupt keinen Kontakt zu dieser Zeit" gehabt zu haben.

Teilurteil gab Hertha recht - droht dennoch eine Abfindung?

Im Anschluss an die Zeugenaussage Hellmanns zog sich das Gericht zu Beratungen zurück, ein Urteil wurde zunächst nicht gesprochen. Vor Ende der mündlichen Verhandlungen betonte die vorsitzende Richterin Astrid Zilm jedoch noch, dass es sich bei der Kündigung Bobics um eine Verdachtskündigung handele. Für deren Rechtmäßigkeit reiche folglich der begründete Verdacht, der Beschuldigte habe vertrauliche Informationen weitergegeben, ein finaler Beweis einer Weitergabe sei dagegen nicht notwendig.

Bereits im Februar hatte das Berliner Landgericht in einem Teilurteil die ordentliche Kündigung Bobics für rechtmäßig erklärt und die Klage des Ex-Geschäftsführers in diesem Punkt zurückgewiesen. Streitpunkt bleibt allerdings die fristlose Kündigung. Wird diese für nicht rechtmäßig erklärt, steht Bobic eine vertraglich festgelegte Abfindung des finanziell klammen Klubs zu.