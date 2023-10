Rechtsstreit beendet: Einigung zwischen Jarstein und Hertha BSC

Das Kapitel Rune Jarstein (39) ist bei Hertha BSC endgültig Geschichte. Im Rechtsstreit zwischen dem Klub und seinem langjährigen Stammtorhüter haben beide Parteien am Donnerstag eine gütliche Einigung erzielt.

Jarstein war im August 2022 nach einem Disput mit Torwarttrainer Andreas Menger, bei dem er sich nach Darstellung des Vereins massiv im Ton vergriffen habe, vom Klub zunächst suspendiert und später fristlos gekündigt worden. Der Norweger wehrte sich juristisch dagegen. Ein Gütetermin Ende 2022 hatte kein Ergebnis gebracht, danach verpufften mehrere Anläufe für einen Kammertermin.

In der Verhandlung am 7. September hatte das Landesarbeitsgericht einen Kompromissvorschlag eingebracht und eine Abfindungszahlung in Höhe von 350 000 Euro vorgeschlagen. Jarstein hatte 490 000 Euro gefordert. Vier Wochen Zeit blieb den Parteien, um eine Einigung zu erzielen - andernfalls hätte das Gericht am 12. Oktober ein Urteil verkündet.

Das ist jetzt nicht mehr nötig. Am Donnerstag fanden beide Seiten nach nochmaligen Anpassungen der Modalitäten - - mutmaßlich zugunsten Jarsteins -einen gemeinsamen Nenner. "Im arbeitsgerichtlichen Verfahren und dem Rechtsstreit zwischen Rune Jarstein und seinem vormaligen Klub Hertha BSC zur Wirksamkeit einer Kündigung im letzten Herbst haben sich die beiden Parteien unter Aufrechterhaltung der gegenseitigen Rechtspositionen auf eine gütliche Einigung verständigt", teilte der Bundesliga-Absteiger dem kicker auf Nachfrage am frühen Donnerstagabend mit.

"Damit musste das Arbeitsgericht nicht über die Rechtswirksamkeit der Kündigung aus dem Herbst 2022 abschließend entscheiden. Mit Blick auf die Sach- und Rechtslage blieb insbesondere die Frage, ob und inwieweit sich der kündigungsrechtfertigende Sachverhalt tatsächlich zugetragen hat, bis zuletzt offen. In Ansehung der Verdienste von Rune Jarstein für Hertha BSC und seiner langen Karriere im Klub wollten die beiden Parteien dem entsprechend Rechnung tragen und die juristische Auseinandersetzung gütlich beilegen." Jarstein, kündigte der Klub an, solle "zu gegebener Zeit gebührend verabschiedet werden".

Der Torhüter war im Januar 2014 von Viking Stavanger zu Hertha gewechselt und hatte im September 2015 Thomas Kraft als Stammkeeper abgelöst. Für Hertha bestritt er 164 Bundesligaspiele, für die norwegische Nationalmannschaft 72 Länderspiele. Der aktuell vereinslose Jarstein hat nach kicker-Informationen noch nicht final entschieden, ob er seine Karriere fortsetzt oder beendet. Zunächst wollte er den Rechtsstreit mit Hertha vom Tisch haben. Im Sommer sollen neben skandinavischen auch deutsche Klubs Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben.

Im Zuge der Verhandlung Anfang September war zudem publik geworden, dass Hertha-Präsident Kay Bernstein und Geschäftsführer Thomas E. Herrich beim Berater Jarsteins Interesse an einem neuen Engagement zunächst bekundet, später aber wieder zurückgezogen hätten. Die zu der Zeit im Kader vakante Position eines erfahrenen Keepers ist mit der am Montag verkündeten Begnadigung von Sommer-Neuzugang Marius Gersbeck (28) inzwischen ohnehin wieder besetzt.