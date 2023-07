Rechtsradikal benannter Zweitaccount: Fnatic stellt deutsches LoL-Talent frei

Fnatic TQ hat sich von einem deutschen LoL-Profi getrennt. Schuld ist ein rechtsradikal benannter Zweitaccount.

Keine zwei Monate nach seiner Verpflichtung hat sich das Fnatic Challenger Team TQ von LoL-Talent Jona 'Reptile' Fritz getrennt. Der Botlaner hatte in einem Livestream einen Zweiaccount verwendet, der den Namen "Hitler199" trug. Für Fnatic TQ nicht zu akzeptieren. Umgehend gab das Team via Twitter den Rauswurf des Ad-Carrys bekannt.

'Reptile' verfehlt Vorbildfunktion

"Die Ereignisse des heutigen Streams demonstrieren, dass er mitnichten die Werte von Team Queso und Fnatic repräsentiert", heißt es in der Begründung der spanischen Talentschmiede, die noch am Sonntagabend öffentlich wurde. Besonders die mangelnde Vorbildfunktion kreidete das Team Fritz an. Diese habe man als Mitglied einer der beiden Organisationen "zu jeder Zeit, innerhalb und außerhalb des Wettbewerbs" wahrzunehmen. Da Fritz dies nicht getan habe, sei sein Vertrag beendet worden.

'Reptile' selbst entschuldigte sich umgehend für den Fauxpas und erläuterte, ein Freund habe den Account Anfang des Jahres von ihm unbemerkt umbenannt. Tatsächlich bestätigt ein Twitter-User, vermeintlich besagter Freund, diesen Umstand. Der Name sei eine Anspielung auf den Streamer Julian 'Tarzaned' Farokhian und dessen toxisches Verhalten gewesen.

"Ich habe einen großen Fehler gemacht, indem ich den Account mit einem Freund geteilt habe", räumte Fritz den Umstand ein, der allein bereits eine Missachtung der Regeln von Riots Spiel darstellt. 'Reptile' wolle "volle Verantwortung" daher volle Verantwortung übernehmen, obwohl er "völlig ahnungslos" gewesen sei, was die Umbenennung des Accounts angehe.

Rückendeckung aus der Community

Ob der Glaubwürdigkeit seiner mit Screenshots untermalten Erklärung, gibt es unter dem Beitrag von Fnatic TQ durchaus Gegenwind für die Organisation. Erikas 'Elo Santa' Alsevskij, früher selbst als Streamer für Fnatic tätig, zeigte keinerlei Verständnis für die Vertragsauflösung: "Das ist nicht euer verfickter Ernst?"

Etwas sachlicher drückte LoL-Streamer 'snowbird' seine Kritik aus: "Es ist besser als nichts zu tun, aber ich denke auch, dass diese Situation eine Strafzahlung, Suspendierung, ein Verhaltens-Monitoring oder PR-Schulung erfordert hätte." Es gebe eine "ziemlich große Diskrepranz zwischen der Schwere seiner Tat und diesem Level von Strafe".

Fritz selbst gab sich derweil verständnisvoll. Der Name sei "natürlich inakzeptabel" und letztendlich sei es sein Fehltritt gewesen. "Nochmal, ich bin schuld und ich habe die Konsequenzen zu akzeptieren", schloss er sein Statement und zog umgehend auch persönliche Konsequenzen: Am Tag nach dem Eklat setzte er einen Spendenstream an, dessen Erträge an Wohltätigkeitsorganisationen mit dem Schwerpunkt Genozide gehen sollen.