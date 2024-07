Rechtsaußen kommt per Zweifachspielrecht zur TG Nürtingen

Die TG Nürtingen hat den Kader vor dem Saisonstart noch einmal verstärkt. Per Zweifachspielrecht holt der Zweitligist eine Rechtsaußenspielerin nach Nürtingen.

Britt van der Baan wird zur kommenden Saison das Team der TG Nürtingen bereichern. Das bestätigte der Zweitligist am heutigen Mittwoch (10. Juli). Van der Baan wird nach Vereinsangaben ein Zweifachspielrecht in Nürtingen erhalten. Dies ermöglicht ihr, sowohl für die TG Nürtingen als auch für Frisch Auf Göppingen zu spielen.

Nach einem Kreuzbandriss befindet sich van der Baan aktuell in der Rehaphase und wird die Vorbereitung vollständig in Nürtingen absolvieren. "Wir sind zuversichtlich, dass sie nach dieser intensiven Phase topfit unser Team verstärken wird", berichtet sportlicher Leiter Philipp Henzler.

Van der Baan eine "wertvolle Ergänzung"

Britt van der Baan äußert sich begeistert über ihren neuen Verein: "Ich freue mich riesig, in Nürtingen Spielanteile bekommen zu dürfen. Es ist wirklich super, dass es geklappt hat, Frisch Auf und Nürtingen kombinieren zu können."

Ein weiterer Pluspunkt für die Rechtsaußen ist das Team der TG Nürtingen: "Was mir am besten gefällt an der TG Nürtingen, ist die Mannschaft. Die Mädels haben mich super toll aufgenommen und obwohl ich noch nicht alles im Training mitmachen kann, fühle ich mich als Teil des Teams."

Mit Britt van der Baan kann die TG Nürtingen mit einem gut aufgestellten Kader in ihre 10. Saison in der 2. Bundesliga starten. Sportlicher Leiter Philipp Henzler ergänzt abschließend: "Wir sind überzeugt, dass Britt eine wertvolle Ergänzung für unser Team sein wird und freuen uns auf eine erfolgreiche Saison."