Rechtsaußen des HC Erlangen wechselt zurück nach Dänemark

Veränderung im Kader des HC Erlangen: Nach nur einer Saison verlässt mit Mads-Peter Lønborg ein Linkshänder den Bundesligisten in diesem Sommer.

Anfang März 2023 verkündete der HC Erlangen die Verpflichtung von Mads-Peter Lønborg. Der Däne sollte die Lücke füllen, die durch den Abschied von Johannes Sellin entstanden war. Nach nur einer Saison verlässt der 28-Jährige, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2025 gelaufen wäre, den Bundesligisten schon wieder. Der Rückraumspieler wechselt zurück in seine Heimat nach Dänemark.

"Willkommen zu Hause" heißt es in der Meldung von Aarhus HC, in der der dänische Zweitligist die Rückkehr von Mads-Peter Lønborg bekannt gibt. Lønborg hat bereits von 2018 bis 2021 in Aarhus gespielt, bevor der Klub 2021 bankrott ging.

"Mein Herz hängt an Aarhus"

"Ich bin sehr glücklich, weil Mads-Peter ein echter Aarhus-Junge ist", so Morten Jensen, Sportdirektor bei Aarhus HC, über die Verpflichtung: "Wir freuen uns darauf, Mads-Peter zu Hause zu haben und zu wissen, dass er auf der rechten Seite des Spielfelds vorne wie hinten einen Beitrag leisten kann."

"Mein Herz hängt an Aarhus und es motiviert mich besonders, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, Teil des visionären Projekts bei Aarhus HC zu sein. Ich freue mich wirklich darauf, Aarhus wieder als meine Heimat zu haben", sagt Mads-Peter Lønborg selbst über seine Rückkehr nach Dänemark.