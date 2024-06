Rechtsaußen der Wölfe Würzburg verlängert vorzeitig

Nachdem bereits Florian Schmidt, Tim Bauder, Jonas Krenz, Luis Franke und Johnny Beck ihr Verträge vorzeitig verlängert haben, konnten die Verantwortlichen der Wölfe Würzburg einen Rechtaußen ebenfalls langfristig an den Verein binden.

Die Wölfe Würzburg haben den Vertrag mit Jona Reidegeld vorzeitig verlängert. Der Drittligist konnte den Rechtsaußen bis mindestens 2027 an den Klub binden. Das bestätigten die Wölfe in einer offiziellen Meldung Anfang der Woche.

Der 21-jährige kam vor der Saison vom Zweitligisten TuSEM Essen zu den Wölfen. Auf Grund einer Verletzung kam Reidegeld nur in 25 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei 63 Tore.

"Ich habe mich dazu entschieden, meinen Vertrag vorzeitig zu verlängern, weil hier in Würzburg einfach alles für mich passt", meinte Jona Reidegeld zu seiner Verlängerung. "Sportlich konnte ich mich in der vergangenen Saison enorm weiterentwickeln ."

"Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Jona untermauern wir unseren eingeschlagenen Weg noch einmal eindrucksvoll", so Cheftrainer Johannes Heufelder. "Jona hat sich in der abgelaufenen Saison toll entwickelt und ist zu einem zuverlässigen Außen gereift. Im Laufe der Saison haben wir damit begonnen ihn in der Deckung auf der Halbverteidiger Position zu schulen und dort hat er bereits große Fortschritte gezeigt. Das und vieles mehr zeigt, dass seine Entwicklung noch lange nicht am Ende ist."