Rechts oder innen: Tah und die zwei Startelf-Optionen

Bei Bayer Leverkusen hat Jonathan Tah bislang den besten Saisonstart seiner Karriere hingelegt, das macht auch die Brust des Innenverteidigers beim DFB-Team breiter. Seine konkrete Rolle allerdings ist noch offen - es gibt zwei Optionen.

Die Zahlen von Bayer Leverkusen sind beeindruckend: 31 von 33 möglichen Zählern sammelte die Werkself in der Bundesliga, wo sie mit einem Torverhältnis von 34:10 zwei Punkte vor dem FC Bayern an der Spitze thront. Und auch in den Cup-Wettbewerben läuft es für die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso: Im DFB-Pokal steht Bayer im Achtelfinale und trifft dort Anfang Dezember daheim auf den SC Paderborn, in der Europa League stehen vier Siege aus vier Spielen in der Zwischenbilanz.

Einer, der daran einen großen Anteil hat, ist Innenverteidiger Jonathan Tah. Mit einer starken kicker-Durchschnittsnote von 2,36 rangiert der 27-Jährige auf Platz 6 der Topspieler-Tabelle. Er stand in allen elf Liga-Spielen in der Startelf, spielte zehnmal durch und traf bereits dreimal, zuletzt beim 4:0-Sieg über Union Berlin am vergangenen Sonntag. Direkt im Anschluss reiste Tah weiter zur Nationalmannschaft, wo er Julian Nagelsmann weiter von sich überzeugen möchte. In den beiden ersten Länderspielen des neuen Bundestrainers stand er jeweils in der Startelf, beim 3:1 gegen die USA als Rechtsverteidiger, beim 2:2 gegen Mexiko als Innenverteidiger. Zuvor spielte er bereits unter Interimscoach Rudi Völler 90 Minuten als Rechtsverteidiger gegen Frankreich (2:1).

"Es war immer mein Anspruch, hier dabei zu sein"

Vergessen scheinen die Monate zuvor, in denen es Tah nicht in die Nationalmannschaft geschafft hatte. Die WM 2022 verpasste er ebenso wie die finalen Nations-League-Spiele 2022 und die Testspiele in der ersten Jahreshälfte 2023, weil ihn der damalige Bundestrainer Hansi Flick nicht mehr nominierte. "Eine Phase, in der ich dachte, dass es nichts mehr wird mit der Nationalmannschaft, die gab es nie", sagt er nun vor dem Länderspiel gegen die Türkei am Samstag in Berlin, bei dem er sich erneut Chancen auf einen Startelf-Einsatz ausrechnen darf. "Es war immer mein Anspruch, hier dabei zu sein. Ich habe immer versucht, hart an mir zu arbeiten und mich anzubieten. Dass ich jetzt wieder dabei sein kann und die Möglichkeit bekomme, mich zu zeigen, das freut mich."

Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger - diese Frage ist derweil noch nicht final beantwortet. Beides ist vorstellbar, da Nagelsmann an seine Außenbahnspieler unterschiedliche Anforderungen stellt. Die linke Seite soll offensiv agieren, die rechte dagegen die Bahn defensiv dichthalten. Beides war in den Länderspielen auf der USA-Tour im Oktober zu beobachten. Tah kommt diese Aufteilung gelegen, beschert sie ihm doch zwei Einsatzgebiete.

Tah will mit Leistung punkten, nicht mit Worten

In der Innenverteidigung ist die Konkurrenz groß: Antonio Rüdiger und der in Frankfurt zunächst angeschlagene Mats Hummels (Rückenprobleme), der am Donnerstag wieder ins Training einstieg, scheinen die Nase leicht vorne zu haben. Auf rechts dagegen ist noch keine Topbesetzung gefunden worden. Tah liefert sich dort ein Rennen mit Niklas Süle - wie Tah gelernter Innenverteidiger - und Benjamin Henrichs, der bei RB Leipzig als Rechtsverteidiger in einer Viererkette gesetzt ist.

"Egal, wo ich auf dem Platz stehe, ich versuche mein Bestes zu geben und dem Anspruch gerecht zu werden, der von mir gefordert ist", sagt Tah diplomatisch. Er sagt aber auch: "Es gibt einem definitiv Selbstvertrauen, wenn es im Verein so gut läuft. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das nicht positiv beeinflusst." Zwar stellt er öffentlich keine Ansprüche, aber er will sie durch Leistung untermauern - im Training wie in den Spielen. Dass im aktuellen Lehrgang die defensive Abläufe im Fokus der Trainingsarbeit stehen, kann da nicht schaden.

Ein persönlicher Erfolg: Die Musik ist jetzt besser ...

Einen kleinen persönlichen Erfolg konnte er in Frankfurt bereits verbuchen: Mit "etwas Druck von außen" gelang es ihm, Einfluss auf die Musik-Playlist zu nehmen, die neuerdings beim Aufwärmprogramm der Nationalelf auf dem Platz zu hören ist. "Das", sagt er, "ist jetzt besser geworden ..."