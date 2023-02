Rechner beerbt Tapalovic bei Bayern: "Er ist ein Bessermacher"

Der FC Bayern hat einen neuen Torwarttrainer gefunden und die Verpflichtung von Michael Rechner offiziell gemacht. Die TSG Hoffenheim erhält eine Ablösesumme.

Nur selten hat die Position des Torwarttrainers derart viel Wirbel verursacht wie in den vergangenen Wochen beim FC Bayern. Nun hat der Rekordmeister nach der Trennung von Toni Tapalovic den erwarteten Nachfolger präsentiert: Michael Rechner wechselt - wie vom kicker bereits berichtet - von der TSG Hoffenheim nach München. Dem Vernehmen nach wird eine mittlere sechsstellige Ablösesumme fällig für den 42-Jährigen, dessen Vertrag bei der TSG noch bis 2026 Gültigkeit hatte. Schon am Nachmittag wird er bei den Bayern erstmals auf dem Trainingsplatz stehen.

Während die Bayern-Bosse keine Zitate zu der Verpflichtung verbreiteten, sagt Alexander Rosen, der Direktor Profifußball der TSG: "Mit dem Wechsel von Michael nach München geht hier nicht weniger als eine Ära zu Ende. Michael war über eineinhalb Jahrzehnte eine Konstante in unserem Klub. Er formte Generationen von Torhütern durch seine Arbeit in U 19, U 23 und der Profi-Mannschaft. Seine Fachkompetenz, seine Kreativität und seine Hingabe machten ihn zu einem der renommiertesten Experten auf seinem Gebiet. Er ist ein Bessermacher."

"Unmissverständlich kommuniziert"

Gleichzeitig räumt Rosen ein: "Wir bedauern seinen Abgang sehr. Am Ende aber hatten all unsere Bemühungen, ihn von einem Verbleib zu überzeugen, keinen Erfolg. Michael hat sich entschieden und unmissverständlich kommuniziert, dass er einen anderen Weg gehen will. Gerade in unserer aktuellen Situation benötigen wir von allen Teammitglieder eine hundertprozentige Identifikation und Bereitschaft."

Mit Rechner, der zuletzt auch bei der türkischen Nationalmannschaft zum Trainerteam von Stefan Kuntz gehörte, hatte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann schon in seiner Hoffenheimer Zeit zusammengearbeitet. Der gebürtige Mosbacher fungierte seit 2008 als "Koordinator Torwartspiel" für den gesamten Torwartbereich, zunächst in der Akademie und der U 23, ehe er 2015 die Torhüter des Profiteams betreute. In dieser Zeit formte er Torhüter wie Koen Casteels (heute Wolfsburg), Gregor Kobel (Dortmund), Marvin Schwäbe (Köln) und natürlich Hoffenheims Nummer 1, Oliver Baumann.

Auch Baumann bedauert Rechners Abschied

"Ich danke Michael für acht außergewöhnliche Jahre", sagt Baumann. "Er hat es verstanden, mich an nahezu jedem Tag unserer Zusammenarbeit zu überraschen. Über diese Zeit ist natürlich auch eine Freundschaft entstanden. Auch deshalb bedauere ich seinen Weggang. Aber ich freue mich auch für ihn, dass er sich einer neuen, spannenden Herausforderung stellen kann." Zunächst wird Ex-Profi Alexander Stolz die Hoffenheimer Torwartgruppe trainieren, der Rechner zuletzt schon vertrat, als dieser bei der türkischen Nationalelf weilte. Der 39-Jährige arbeitet seit Jahren in der TSG-Akademie.

In München tritt Rechner einen durchaus brisanten Posten an. Der derzeit verletzte Kapitän Manuel Neuer hatte unlängst öffentlich seine Wut über Tapalovics Aus geäußert, hinter dem Nagelsmann die treibende Kraft war. Tapalovic und Neuer, die auch privat befreundet sind, hatten jahrelang erfolgreich zusammengearbeitet.