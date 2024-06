Rech zur Direktorin befördert: FC Bayern strukturiert Frauen-Abteilung um

Der FC Bayern macht seine Frauenfußball-Abteilung ab dem 1. Juli zu einer Direktion. Bianca Rech steigt damit zur Direktorin auf - und sieht einen "richtungsweisenden Schritt".

Bianca Rech ist ab dem 1. Juli nicht mehr Abteilungsleiterin, sondern Direktorin der FC-Bayern-Frauen. Hintergrund ist, dass die Münchner ihre Frauenfußball-Abteilung als Direktion neu strukturieren. Damit "wollen wir dem Frauenfußball beim FC Bayern die Bedeutung geben, die er verdient", sagt Sportvorstand Max Eberl in einer Klubmitteilung vom Freitag.

Ex-Nationalspielerin Rech, die einst selbst 95 Pflichtspiele für den FCB bestritt, hatte erst im vergangenen Jahr den Posten als Abteilungsleiterin von Karin Danner übernommen, nachdem sie 2019 nach drei Jahren im Bereich Teammanagement zur Sportdirektorin aufgestiegen war. "Bianca Rech hat früher als Spielerin den Takt bestimmt, das macht sie nun genauso als Direktorin der FC-Bayern-Frauen", so Eberl. "Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Erfolge mit ihr an der Spitze. Der ganze FC Bayern und seine Fans können sehr stolz sein auf das, was hier aufgebaut wird."

In ihrer ersten Saison als Abteilungsleiterin durfte Rech direkt die Titelverteidigung in der Bundesliga feiern, während das DFB-Pokal-Finale gegen den VfL Wolfsburg verloren ging und in der Champions League bereits vor der K.-o.-Runde Schluss war. "Ich freue mich und bin dem FC Bayern sehr dankbar für das Vertrauen - auch Karin Danner bin ich dankbar, ohne sie stünden die FC-Bayern-Frauen heute nicht da, wo sie stehen", betont Rech, die ihre größten Erfolge als Aktive mit dem 1. FFC Frankfurt feierte.

Rech: Umstrukturierung "erhöht unsere Sichtbarkeit"

Die neue Struktur bedeute "eine große Wertschätzung", findet die 43-Jährige. "Sie erhöht unsere Sichtbarkeit und ist ein weiterer richtungsweisender großer Schritt in der Professionalisierung des Frauenfußballs beim FC Bayern. Wir können in Zukunft noch strategischer planen und die Ressourcen innerhalb des Vereins zielgerichteter nutzen."