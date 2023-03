Rebound wieder weg: NBA streicht Antetokounmpos "gestohlenes" Triple-Double

Die Siege zählen, die individuellen Leistungen sind zweitrangig. Oder? Giannis Antetokounmpo wollte seine Werte auf reichlich skurrile Weise aufpolieren, die NBA machte dem Superstar der Milwaukee Bucks einen Strich durch die Rechnung.

Die Bucks führten 117:111, nur noch wenige Sekunden waren zu spielen. Und Giannis Antetokounmpo krallte sich nach dem letzten Fehlwurf der Washington Wizards den Ball. Sein neunter Rebound an diesem Abend. Zeit, die Uhr nun herunterlaufen zu lassen.

Doch die Statistikführenden hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht, der Antetokounmpo hieß. Der Grieche eilte flugs nach vorne, hatte offenbar noch etwas vor.

Weitere Punkte waren es nicht. Er warf den Ball kurz vor der Sirene unten gegen den Ring - und fing ihn. Für den "Box Score" bedeutete dies formal: ein Fehlwurf, ein Rebound.

Auf Westbrooks Spuren

Und damit war das Triple-Double perfekt, sozusagen der "Zehnkämpfer" in den Statistik-Kategorien. Zweistellige Werte in drei Rubriken, im Falle Antetokounmpos 23 Punkte, 13 Assists und zehn Rebounds. Ein begehrtes Kunststück, Center-Kollege Nikola Jokic von den Denver Nuggets macht das fast Spiel für Spiel vor und komplettierte neulich die 100. "Wandervogel" Russell Westbrook, jetzt für die Los Angeles Clippers am Ball, führt das Ranking mit 198 an.

"Irgendwie eins gestohlen" habe er da, gestand Antetokounmpo nach dem Spiel - und heizte damit die ohnehin schon laufenden Diskussionen weiter an. Von mangelndem Sportsgeist war die Rede, gar von Klamauk, aber auch von Cleverness.

Zeit für die Liga, um auf den Plan zu treten. Sie schaut sich nach jedem Spiel alle Statistiken noch einmal genau an, um etwaige Fehler zu korrigieren. Die NBA strich Rebound Nummer zehn, denn: "Damit ein Wurfversuch auch offiziell gewertet werden kann, muss die Absicht des Spielers ersichtlich sein, auch einen Korb erzielen zu wollen." Und das war bei Antetokounmpo eben nicht der Fall, sein "Wurf" hatte dem Ball in keinster Weise die Chance gegeben, durch die Reuse zu fliegen.

Die Konsequenz: kein Wurfversuch, also auch kein Rebound. Und somit landete der Grieche letztlich offiziell bei 23/13/9 im Box Score - und das vermeintliche Triple-Double in der Tonne.