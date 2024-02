Reaves bremst die Celtics unsanft aus - Embiid-Schock für Philadelphia

Austin Reaves und Tyrese Maxey treten aus dem Schatten ins Rampenlicht, während Philadelphia nun offenbar doch länger auf Joel Embiid verzichten muss. Die NBA am Freitagmorgen.

Ein Ausrufezeichen in der Nacht auf Freitag setzten die Los Angeles Lakers, die ohne die verletzten LeBron James und Anthony Davis beim besten Team der NBA antraten - und begeisterten. Am Ende stand ein verdienter 114:105-Erfolg bei den Boston Celtics, was hauptsächlich mit Austin Reaves zu tun hatte. Der 25-Jährige trat ins Rampenlicht und war mit 32 Zählern (Saison-Bestwert) maßgeblich am überraschenden Auswärtssieg beteiligt. Sieben (von zehn) verwandelte Dreier bedeuteten sogar einen neuen Karriere-Bestwert.

"Wir sind alle talentierte Spieler. Und das war eine Gelegenheit, der Welt zu zeigen, was man kann", erklärte Reaves hinterher: "Vor der Partie kamen wir zusammen und sagten: 'Seht mal, das Mindeste, was wir tun können, ist, da rauszugehen und so hart wie möglich zu spielen'." Speziell aus der Distanz gelang das bemerkenswert gut: 19 von 36 Dreier-Versuchen fanden ihr Ziel.

Bei den Celtics performten Jayson Tatum (23 Zähler) und Jaylen Brown (8) unterdurchschnittlich, auch Kristaps Porzingis (17) war speziell bei Drei-Punkt-Würfen keine Waffe. Auch in der Schlussphase spielten es die Lakers extrem clever und ließen Boston nicht näher als sieben Punkte heranrücken. Für die Celtics war es bereits die dritte Heimniederlage aus den vergangenen fünf Vergleichen vor eigenem Publikum.

Hartenstein begeistert Knicks mit 19 Rebounds

Einen Abend, den er so schnell nicht vergessen wird, erlebte auch der hervorstechende Isaiah Hartenstein, der beim 109:105 seiner Knicks gegen die Indiana Pacers insgesamt 19 (!) Rebounds einsammelte. Dazu kamen zwölf Punkte und sechs Assists. Bester Werfer beim aktuell formstärksten Team der NBA - neunter Sieg in Folge - war einmal mehr Jalen Brunson. Insgesamt 40 Punkte erzielte der 27-Jährige, der sich auch von einem zwischenzeitlichen 16-Zähler-Rückstand nicht aus der Fassung bringen ließ.

Maxey kommt auf Karriere-Bestwert - Wie lange muss Embiid passen?

Überbordende Freude kam bei den Philadelphia 76ers über den 127:124-Auswärtserfolg bei den Utah Jazz nicht auf. Grund: Superstar Joel Embiid droht eine längere Pause. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat sich der noch aktuelle MVP eine Verletzung am Außenmeniskus des linken Knies zugezogen. Erst an diesem Wochenende wollen sich das Franchise und Embiid entscheiden, wie die Blessur behandelt wird.

Embiid hatte sich im Auswärtsspiel bei den Golden State Warriors verletzt, als Jonathan Kuminga im letzten Viertel auf das Knie des Centers fiel. Doch in Abwesenheit von Embiid drehte in Utah ein anderer schwer auf: Die 51 Punkte von Tyrese Maxey bedeuteten für den 23-Jährigen ein Career High. Bezeichnend, dass Maxey in der Frühphase des Spiels alle seine ersten sechs Dreier-Versuche verwandelte.

Bei den Jazz stemmte sich insbesondere Lauri Markkanen gegen die drohende Niederlage. Doch auch sein starker Schlussspurt - 14 seiner 28 Punkte im letzten Viertel - waren am Ende zu wenig, um die 76ers zu Fall zu bringen.