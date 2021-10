Reals Prunkstück: Zwei Offensiv-Künstler mit Spaß bei der Arbeit

Am Sonntag (16.15 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt es in Spanien mal wieder zum Clasico: Barcelona empfängt Real Madrid. Ein etwas genauerer Blick auf die Mannschaft von Carlo Ancelotti.

Die ersten Monate seit der Rückkehr von Carlo Ancelotti sind vorbei - und das Fazit in Madrid fällt gemischt aus. Der Start verlief zumindest von den Ergebnissen her sehr gut. Keines der ersten acht Pflichtspiele ging verloren, es gab sechs Siege und zwei Remis - allerdings waren die Erfolge bei weitem nicht alle überzeugend. Beispielsweise das 1:0 in der Champions League bei Inter Mailand fiel in die Kategorie glücklich, das 2:1 in der Liga in Valencia kam spät zustande. Nach dieser Serie folgten vor der Länderspielpause zwei bedenkliche Niederlagen gegen Sheriff Tiraspol und bei Espanyol Barcelona.

Aber unnormal ist das natürlich nicht, wenn ein neuer Trainer kommt. Zwar kennt Ancelotti den Verein aus seiner ersten Amtszeit zwischen 2013 und 2015 bestens, personell gab es allerdings das eine oder andere Fragezeichen. Speziell in der Defensive hat sich bei den Königlichen einiges getan, denn mit Kapitän und Leader Sergio Ramos sowie Raphael Varane haben den Verein die beiden Stamminnenverteidiger verlassen. Die vakanten Positionen nahmen Nacho, Eder Militao oder David Alaba ein. Die neue Abwehr muss sich erst finden, zehn Gegentore in acht Ligaspielen bedeuten Mittelmaß im Ligavergleich.

Prunkstück Offensive

Am System an sich hat sich bei Real nichts verändert. Wie auch Vorgänger Zinedine Zidane, einst sein Co-Trainer, lässt Carlo Ancelotti im gewohnten 4-3-3 agieren. In der Offensive sind die Blancos namhaft besetzt, mit Rückkehrer Gareth Bale und Eden Hazard haben allerdings zwei der eigentlich verheißungsvollen Offensivspieler oft mit Verletzungen zu kämpfen. Das macht der Offensive der Königlichen bisher jedoch wenig aus, denn mit 22 Toren sind die Madrider die Ballermänner der Liga und haben sieben Treffer mehr erzielt als die zweitbeste Offensivmannschaft, die überraschend Rayo Vallecano stellt - und im Übrigen acht Tore mehr als der kommende Gegner Barcelona.

Benzema und Vinicius ragen heraus

Die starke Offensive der Blancos hat in dieser Saison bisher vor allem zwei Namen: Karim Benzema und Vinicius Junior. Der Franzose befindet sich seit langem in herausragender Form - und hat diese in dieser Saison noch einmal gesteigert. Mit neun Toren in acht Ligaspielen führt er die Torschützenliste in Spanien an, dazu bereitete er sieben Treffer vor. Er ist also im Schnitt pro Partie an zwei Treffern direkt beteiligt - ein Ausnahmewert. "Vor sechs Jahren war Karim jünger, aber jetzt hat er eine stärkere Persönlichkeit. Der Spieler ist immer noch derselbe. Ich persönlich mochte ihn schon vorher, und jetzt mag ich ihn genauso oder sogar noch ein bisschen mehr", lobte Ancelotti seinen Schützling auf der Vereinswebsite nach dem jüngsten 5:0 in der Champions League bei Schachtar Donezk.

Er hat Spaß bei der Arbeit und ist effektiver vor dem Tor. Carlo Ancelotti über Vinicius Junior

Bei eben jenem Kantersieg in Donezk ragte auch der zweite in diesem Jahr überragende Offensivkünstler Reals heraus: Vinicius, der doppelt traf. Der Brasilianer schaffte in dieser Saison seinen endgültigen Durchbruch. In den vergangenen Jahren hatte der brasilianische Dribbler teilweise damit zu kämpfen, dass er nicht effektiv genug war und die Aktionen nicht zu Ende brachte. Das läuft diese Spielzeit bisher wesentlich besser, was fünf Tore und drei Vorlagen in acht Ligaspielen sowie zwei Treffer und zwei Assists in der Champions League zeigen. "Er hat sich stark verbessert, hat eine Menge Tore geschossen und hat Spaß an seiner Arbeit. Er war am Ende des Spiels sehr frisch und hat viele Sprints gemacht. Er hat Qualität und ist effektiver vor dem Tor", ist Ancelotti angetan.

Erfahrung im Mittelfeld - Kroos ist zurück

Nach Abwehr und Angriff bleibt noch das Mittelfeld. Immer noch sind die drei alten Hasen Luka Modric, Casemiro und Toni Kroos mit an Bord. Der deutsche Ex-Nationalspieler fiel nach der EM lange aus, ist nun aber wieder fit und stand in Donezk wie bereits zuvor bei Espanyol in der Startelf. "Kroos macht saubere und feine Pässe. Er hat keine Angst, wenn er unter Druck steht. Über meine Mittelfeldspieler muss ich nichts sagen, denn sie haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Man muss ihnen einfach gratulieren", weiß auch der Trainer.

Doch auch neben diesen drei Jungs hat Ancelotti einige Optionen, zum Beispiel Neuzugang und Top-Youngster Eduardo Camavinga oder Fede Valverde. Erstgenannter musste allerdings zuletzt mit einer Fußverletzung passen, Letztgenannter kam in der Champions League nach seiner Länderspielreise ebenfalls nicht zum Einsatz. "Ich werde entscheiden müssen, wer gegen Barcelona spielen wird. Ich habe Valverde geschont, weil er am Samstag zurückgekommen ist, und die anderen haben sehr gut trainiert. Das sind Entscheidungen, die wir in den nächsten Tagen treffen werden müssen", lässt sich Ancelotti für Sonntag noch nicht in die Karten blicken.

Mit Rückenwind in den Clasico

Klar ist: Der Sieg in Donezk war für Real besonders vor diesem prestigeträchtigen Spiel beim großen Rivalen Barcelona wichtig. Auch in dieser Deutlichkeit. Denn nach den zwei Niederlagen hätte eine dritte Partie ohne Erfolg den Druck vor dem Clasico schon deutlich erhöht. "Dieser Sieg gibt uns Selbstvertrauen, aber gegen Barcelona wird es ein anderes Spiel und eine andere Geschichte sein", bremst Ancelotti.

Wie immer ist es in diesem Duell natürlich schwer, einen Favoriten auszumachen. Real kam besser in die Saison, hatte jedoch vor dem Donezk-Spiel Probleme. Barcelona hatte zu Saisonbeginn große Mühe, der Abgang von Lionel Messi wirkt natürlich nach. Allerdings hat speziell die Rückkehr von Ansu Fati die Stimmung bei den Katalanen deutlich aufgehellt. In der Tabelle trennen den Zweiten Madrid und den Siebten Barça nur zwei Punkte.