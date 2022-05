Reals nächste "Remontada": Was diesmal anders war

Real Madrid hat nach PSG und Chelsea auch ManCity mit einem spektakulären Comeback aus der CL geworfen und das Finale erreicht. Diesmal war allerdings eine Entwicklung zu beobachten.

Sie haben es tatsächlich schon wieder getan. Diese Königlichen, die auch in der 90. Minute bei einem Gesamtspielstand von 3:5 noch nicht geschlagen sind und es erneut geschafft haben, aus einer solchen Situation als Sieger hervorzugehen. Was man ja hatte ahnen können, nachdem schon PSG und Chelsea trotz vermeintlicher Überlegenheit am Ende den Kürzeren gezogen hatten.

Gegen Manchester City, das im Hinspiel noch die eindeutig bessere Mannschaft gewesen und mit einem 4:3-Vorsprung nach Madrid gereist war, lässt sich die Schablone Reals bisheriger "Remontadas", dieser verrückten Aufholjagden, jedoch nicht legen. Zumindest nicht komplett.

Denn im Halbfinal-Rückspiel hatte die Mannschaft von Carlo Ancelotti in mehrerer Hinsicht ein anderes Gesicht gezeigt, selbst in negativem Sinne. Bereits nach 18 Minuten hatte der spanische Meister - zweimal Benzema, einmal Vinicius Junior - nämlich seine bisher unvermeidliche Kaltschnäuzigkeit vermissen und drei gute Torchancen liegen lassen, die allerdings auch belegten, dass die Blancos es aus dem Spiel heraus besser machten.

Eine verbesserte Struktur und Intensität beim Anlaufen sowie die Positionierung des diesmal wieder auf der Acht spielenden Toni Kroos sorgten im Bernabeu dafür, dass Citys Spezialisten mit dem gegnerischen und auch mit dem eigenen Pressing größere Probleme hatten, als sie das Real womöglich zugetraut hatten. In der Gesamtheit waren Zugriff und Dominanz der Skyblues wesentlich geringer ausgeprägt als noch im Hinspiel - die Druckphase kam erst nach der stark herausgespielten Führung (Mahrez, 73.), als Real hinten aufmachen musste.

Und selbst dann war es der Mannschaft von Pep Guardiola zu selten gelungen, Madrid ihre meist numerische und spielerische Überlegenheit aufzudrücken, weil der Katalane sie in einem wichtigen Auswärtsspiel augenscheinlich erneut zu zurückhaltend eingestellt hatte. Der Mann, für den Erfolge einst zwangsläufig auch schön erspielt werden mussten, hat sich durchaus zu einem Pragmatiker entwickelt, der einen Spielverlauf auch durch eine organisierte Defensive bestimmen kann, wie etwa in Phasen im Liga-Kracher gegen Liverpool - in Madrid allerdings auch auf Kosten seines üblichen Offensivfußballs.

Kroos' Lob für seinen Trainer

Am Ende verharrte Guardiola nicht nur von der Hoffnung verlassen am Spielfeldrand, während sich eine Coaching Zone weiter dessen Spieler um Konterpart Ancelotti scharten. DAZN-Experte Sandro Wagner und Real-Stratege Kroos unterstrichen nach Schlusspfiff die "uneitle" Bereitschaft des Italieners, seine Spieler gewisse Umstellungen mitentscheiden zu lassen. "Er berücksichtigt unsere Meinungen da schon", verriet Kroos. So brachte Real ein "Spiel der Spieler" über die Zeit, während City in einer Phase, in der diese nur noch bedingt fruchten, mit den Vorgaben ihres Trainers keinen eigenständigen Fuß mehr auf den Boden brachten.

Ob nun von Ancelotti alleine entschieden oder im Austausch mit manchem Akteur besprochen - durch die Hereinnahmen von Mittelfeld-Allrounder Eduardo Camavinga, der schon im Chelsea-Rückspiel das Geschehen kippen ließ, und Doppeltorschütze Rodrygo, der nicht zum ersten Mal vor allem als Joker glänzt, zog er die Verhältnisse - gerade auch in einer relativ ungefährdeten Verlängerung - auf die königliche Seite.

Angesichts der Wiederholung dieser Ereignisse wird sich der Italiener, der sein "In-Game-Coaching" womöglich am Motto "Weniger ist mehr" aufzieht, vor dem Finale gegen Liverpool wohl überlegen müssen, ob er die erfrischenden Youngster gegen die hochintensive Liverpooler Gangart nicht schon von Beginn an bringen möchte. Er kann Camavinga und Rodrygo ja mal fragen, was sie selbst davon halten.