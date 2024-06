Reals Lunin patzt doppelt folgenschwer

Im Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund musste Andriy Lunin Thibaut Courtois den Vortritt lassen. Bei der EM gehört der Torwart von Real Madrid zu den Hoffnungsträgern der Ukraine, doch beim 0:3 zum Auftakt gegen Rumänien patzte der 23-Jährige mehrfach und schwer.

Erwischte keinen guten Tag gegen Rumänien: Ukraines Torwart Andriy Lunin. IMAGO/Action Plus

Der Favorit beim Blick auf die Aufstellung? Die Ukraine mit Stars wie Lunin, Oleksandr Zinchenko vom FC Arsenal, Mykhailo Mudryk vom FC Chelsea und Artem Dovbyk vom FC Girona, dem Torschützenkönig von La Liga. Doch das Papier trog, die Ukrainer zeigten gegen Rumänien brotlose Kunst, taten sich lange Zeit sehr schwer, Chancen herauszuspielen, und patzten in der Defensive.

"Wir hatten viel Ballbesitz, haben das Spiel kontrolliert, konnten daraus aber keine Chancen herausspielen", analysierte Nationaltrainer Serhij Rebrov und berichtete von einer gedrückten Stimmung in der Kabine: "Unglücklicherweise hat niemand so ein Ergebnis erwartet. Die Jungs sprechen jetzt untereinander, sie haben mich gebeten, die Kabine zu verlassen."

Das 0:1 leitet Lunin ein, beim 0:2 rutscht der Ball unter ihm durch

Enttäuschend war vor allem die Leistung von Torwart Lunin, der in der vergangenen Saison bei Real Madrid einen hervorragenden Eindruck hinterlassen, die Mannschaft mit ins Finale der Champions League geführt hatte, ehe der Belgier Courtois in diesem seinen Stammplatz wieder einnahm. Lunin spielte vor dem 0:1 durch Nicolae Stanciu (29.) im Aufbau den fatalen Fehlpass, auch wenn er in der Situation gar nicht mehr hätte angespielt werden dürfen.

Kurz darauf verschätzte er sich bei einer Ecke von Stanciu, die an die Latte klatschte, pures Glück (39.). Dafür schien der Distanzschuss von Razvan Marin beim 0:2 mehr als haltbar, dieser rutschte unter ihm durch ins Netz (53.). Immerhin, Lunin stellte sich in der Mixed-Zone den Reportern, antwortete geduldig auf Ukrainisch und Spanisch.

Rebrov: "Alle sind unglücklich"

Rebrov wiederum wollte sich weder mit der Vergangenheit noch dem Krieg in der Heimat befassen. "Wir müssen uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Wenn wir nicht das Maximum herausholen, wird es sehr schwer werden. Nur heute zählt, und da wir waren nicht gut genug. Wir müssen uns steigern."

Am Freitag geht es im zweiten Gruppenspiel gegen die Slowakei, nur ein Sieg dürfte die Chancen aufs Weiterkommen der Ukraine aufrechthalten, schließlich wartet zum Abschluss der Gruppenphase noch Belgien. "Alle sind unglücklich. Die Spieler haben gemerkt, dass sie nicht genug getan haben. Wir müssen uns präsentieren wie eine große, starke Nation", forderte Rebrov. Am Montag war davon in der Allianz-Arena ab dem Rückstand nichts zu sehen.