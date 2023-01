Reals Erlöser: Angekommen im x-ten Anlauf?

Real Madrid hat sich mit einem Ausrufezeichen zurückgemeldet - zumindest vorübergehend. Dank eines Spielers, der eigentlich noch nie eine große Rolle spielte.

So ein bisschen, und darauf hatte zuletzt ja wirklich gar nichts hingedeutet, war es dann doch wieder wie in dieser so spektakulären und erfolgreichen Vorsaison. Real Madrid lag zurück, Carlo Ancelotti wechselte den richtigen Spieler ein - und die Königlichen drehten das Spiel.

Nun hatten Eduardo Camavinga und Rodrygo, die Edeljoker aus dem Vorjahr, beim 3:2 im Pokal-Achtelfinale bei Villarreal aber bereits in der Startaufstellung gestanden. Die beiden Youngster laufen wie Karim Benzema, Vinicius Junior und viele andere schon seit Wochen ihrer Form hinterher, nicht erst seit der anstrengenden WM ist bei den Königlichen der Wurm drin.

Bei Villarreal hatten sie zuletzt schon in der Liga verloren, im Finale der Supercopa wurden fahrlässig und irgendwie sogar gleichgültig auftretende Madrilenen von Barça vorgeführt - und am Donnerstagabend lagen sie, nicht unverdient, zur Pause schon wieder 0:2 hinten. Offensiv wie vor allem defensiv ist von Abstimmung derzeit nur wenig zu sehen, Formschwäche schwelt an allen Fronten. Was sich auch durch den moralisch wertvollen Comeback-Sieg wahrscheinlich kaum geändert hat.

Der Joker sticht schon nach einer Minute

Aber vielleicht haben sich ja die künftigen Startelf-Gedanken des rotationstechnisch recht konservativen Ancelotti geändert, weil ihn bei den "Submarinos" ein Bankdrücker schier alleine aus dem Schlamassel gezogen hat: Dani Ceballos. In der 56. Minute wurde der gestaltende Mittelfeldspieler beim Stand von 0:2 eingewechselt, schon in der 57. Minute bereitete er den Anschlusstreffer durch Vinicius Junior vor. Auch beim 2:2 hatte Ceballos seine Füße im Spiel, das 3:2-Siegtor kurz vor Schluss war dem Spanier mit einem feinen Flachschuss dann selbst vorbehalten.

"Er hat die Dynamik des Spiels verändert", lobte Ancelotti Reals Erlöser nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen, "viel mehr Energie" sei mit dem 26-jährigen Edeltechniker ins königliche Auftreten gekommen. Das hatte der Italiener sicherlich nicht exklusiv beobachtet. Ceballos - mit seiner Dynamik und Kreativität, die Real zuletzt eindeutig fehlte - war der Mann des Spiels.

Reals Mittelfeld könnte im Sommer neu besetzt werden

Das hatte man noch nicht über viele Partien behaupten können, obwohl der gebürtige Andalusier sich Real bereits 2017 angeschlossen hatte. Hinter den lebenden Mittelfeld-Legenden Casemiro, Toni Kroos und Luka Modric - dieses Schicksal ereilte so manch königlichen Neuzugang - sah Ceballos lange Zeit nur selten Land. Und noch seltener Spielzeit. Die bekam der Rechtsfuß in zwei Leih-Jahren beim FC Arsenal (2019 bis 2021), die er jedoch auch nur bedingt für sich nutzen könnte.

Seit 2021 ist Ceballos wieder in Madrid und bis auf sporadische Kurzauftritte abermals bloß Randfigur. Im Sommer läuft sein Vertrag beim großen Real aus. Wollen die Königlichen diesen verlängern? Casemiro ist nicht mehr da, Kroos und Modric spielen vielleicht schon ihr letztes Jahr, Camavinga und Valverde laufen ihrer Form hinterher. Wenn sich Ceballos doch noch bei Real Madrid durchsetzen will, im x-ten Anlauf, wäre genau jetzt der Zeitpunkt dafür. Ein Anfang ist gemacht.