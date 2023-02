"Realitätscheck" für Gerrard - Henry sieht in Liverpool "Ende einer Ära"

Der FC Liverpool taumelt im Champions-League-Achtelfinale. Nach dem 2:5 gegen Real Madrid in Anfield fiel die Kritik an den Reds deutlich aus. Jürgen Klopp wollte unbedingt aber auch die positiven Aspekte herausstreichen.

Es war eine emotionale Achterbahnfahrt, die die Liverpool-Fans am Dienstagabend über sich ergehen lassen mussten. Durch Tore von Darwin und Mohamed Salah führte der strauchelnde Champions-League-Sieger von 2019 nach einer Viertelstunde bereits mit 2:0. Spätestens da war alles angerichtet für die nächste magische Nacht in Anfield.

Sie wurde zum Albtraum. Erstmals in der Champions League kassierten die Reds im eigenen Stadion fünf Gegentreffer. Mal sah Keeper Alisson schlecht aus, häufiger noch die Abwehr, dazu kam die individuelle Qualität Reals um Vinicius Junior, dem auch Jürgen Klopp einen "Weltklasse-Moment" vor dem 1:2 bescheinigte.

Ich denke, Carlo denkt, dass das Achtelfinale durch ist - und ich denke es im Moment auch. Jürgen Klopp

"Ich denke wirklich, dass heute Abend alles ziemlich offensichtlich war", bilanzierte Klopp auf der anschließenden Pressekonferenz: "Ich denke, wir haben alle fünf Gegentreffer hergeschenkt, was bedeutet, dass wir dort besser hätten verteidigen können, auch wenn alle Tore auf ihre Weise unterschiedlich waren." Zur Pause hatte Real das Spiel dank eines Doppelpacks von Vinicius Junior egalisiert, ehe eine Freistoß-Variante das Momentum endgültig in Richtung der Königlichen lenkte. "In der zweiten Halbzeit war das Spiel das Spiel, das Real Madrid spielen wollte", gestand Klopp.

Nur ein müdes Lächeln hatte der 55-Jährige für die Aussage Carlo Ancelottis übrig, der das Achtelfinale noch nicht entschieden sieht. "Ich denke, Carlo denkt, dass das Achtelfinale durch ist - und ich denke es im Moment auch", so Klopp, der nachschob: "Aber in drei Wochen ..." Nun gelte es sein Team aufzurichten. Dass das Selbstvertrauen seiner Spieler in einer ohnehin äußerst schwierigen Phase endgültig am Boden sei, wollte Klopp keineswegs bestätigen. "Ich sehe, dass die Leute das denken, verständlich, aber das ist eigentlich nicht erlaubt." Das habe er der Mannschaft unmittelbar nach dem Spiel auch vermitteln wollen.

Schon am Samstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet das nächste Premier-League-Spiel bei Crystal Palace. "Wir haben ein paar Tage Zeit und werden sicherstellen, dass wir die richtigen Lehren aus diesem Spiel ziehen", versprach Klopp, der natürlich vor allem an die Arbeit gegen den Ball dachte: "Wir müssen uns defensiv verbessern. Das legt das erste Tor massiv offen, das dritte auch. Aber wir müssen auch die guten Dinge mitnehmen - es wäre schrecklich, wenn wir das nicht tun."

Carragher sieht "absoluten Scherbenhaufen"

Die vielen TV-Experten, die dem Spiel im Stadion beiwohnten, strichen fast durchweg die Schwachstellen Liverpools heraus. "Du musst zur Wahrheit zurückkehren", sagte beispielsweise Arsenal-Legende Thierry Henry bei "CBS Sports" und führte aus: "Du kassierst gegen Brentford (1:3, d. Red.) zu viele Tore für meinen Geschmack, gegen die Wolves (2:2, d. Red.) zu viele Tore für meinen Geschmack, dann Brighton (0:3, d. Red)."

Jamie Carragher, der sich selbst jahrelang für den Klub in jeden Zweikampf warf, nannte Liverpools Abwehr einen "absoluten Scherbenhaufen" - nicht nur gegen Real, "die ganze Saison". Henry sah die Gastgeber "zerbrechlich" und sprach "Veränderungen" an. "Ich glaube nicht, dass Jürgen Klopp gehen muss, aber einige Spieler haben nicht mehr das Niveau, um für Liverpool zu spielen. Das passiert den Besten, das ist mir auch passiert. Es ist das Ende einer Ära", so der Franzose.

Eine deutliche Aussage, die Liverpool-Legende Steven Gerrard bei "BT Sport" unterfütterte: "Ich denke, das ist ein Realitätscheck." Eigentlich hätten die Reds den "perfekten Start" ins Spiel gefunden. "Wenn man aber fünf Gegentore kassiert, muss jeder Verein das hinterfragen. Ich bin sicher, dass Jürgen das in den kommenden Tagen tun wird", so Gerrard, der klarstellte: "Das war nicht gut genug."

Am 15. März braucht es bei den Comeback-Königen in Madrid schon ein mittelgroßes Wunder, um den Traum vom Champions-League-Titel aufrechtzuerhalten.