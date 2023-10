Realist Svensson: "Rückendeckung nicht unendlich"

Rückblickend aufs 2:2 in Bochum kritisiert sich Bo Svensson in erster Linie selbst. Den DFB-Pokal will der 05-Coach mit seinem Team zum Einläuten einer Trendwende nutzen.

Sich öffentlich an einer Trainerdiskussion zu beteiligen, vermeidet Christian Heidel mit der denkbar effektivsten Methode: Der Mainzer Sportvorstand reagiert seit dem 2:2 in Bochum am Freitagabend bislang nicht auf Medienanfragen. Auch bei der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel bei Hertha BSC ließ sich der 05-Boss am Montagnachmittag anders als in den vergangenen Wochen nicht blicken. Was getrost als ein Zeichen der Rückendeckung für Chefcoach Bo Svensson zu werten ist und nicht etwa als Abrücken. Ganz im Sinne von Heidels unlängst auch explizit geäußerter Haltung: "Die Frage nach dem Trainer braucht mir erst gar keiner zu stellen."

Rücktrittsgedanken des Trainers "jetzt komplett ausgeschlossen"

Svensson selbst weiß das definitiv zu schätzen: "Es ist bemerkenswert, wenn ein Trainer so in Ruhe arbeiten kann, das zeichnet Mainz aus", bestätigt der Coach des Bundesliga-Schlusslichts. Zugleich beweist der 44-Jährige bei der Beurteilung seiner persönlichen Situation den notwendigen Realismus: "Fakt ist, dass wir liefern müssen, dass ich liefern muss. Ich habe ein super Verhältnis zu Christian, das werde ich immer haben. Aber es ist klar, dass die Rückendeckung auch nicht unendlich ist."

Unterdessen seien Rücktrittsgedanken für ihn "jetzt komplett ausgeschlossen, ich will unbedingt, dass wir wieder Erfolg haben". Dass er sich nach dem Bochum-Spiel ausdrücklich "selbst infrage gestellt habe", war lediglich auf die eine spezielle Partie bezogen. Wobei Svensson im Nachhinein diese selbstkritische Antwort findet: "Die taktische Herangehensweise war in Bochum zunächst nicht die richtige, das muss ich mir eingestehen".

"Es war nicht so, dass die Jungs nicht wollten."

Womit der Fußballlehrer in Bezug auf die besonders schwache erste halbe Stunde bis zur Systemumstellung seine Profis vom größtmöglichen Vorwurf freispricht: "Es war nicht so, dass die Jungs nicht wollten und hatte nichts mit der Einstellung zu tun. Es war in erster Linie eine taktische Frage, wir haben die falschen Lösungen gesucht." Die klare Botschaft: Svensson will von seiner Mannschaft möglichst keinen Millimeter abrücken. "Ich glaube ans Team und an die Qualität. Fakt ist: Wir müssen es kontinuierlich auf den Platz bringen. Und dazu muss der Trainer auch die richtige Aufstellung und Taktik finden, am besten von Minute eins an…". Die nächste Gelegenheit dazu bietet am Mittwochabend der DFB-Pokal mit dem Zweitrunden-Duell bei Zweitligist Hertha BSC.

Klarstellung in Sachen Richter: "Es gab keinen Vorfall"

Aus Svenssons Sicht keineswegs eine lästige Pflichtaufgabe, die im Abstiegskampf vom Wesentlichen abzulenken droht. Sondern ganz im Gegenteil: "Der Pokal kann definitiv Schwung geben. Es ist ein wichtiger Wettbewerb, und ein Erfolgserlebnis kann dir sehr, sehr viel bringen. Mal wieder mit einem Sieg in der Kabine zu sitzen, dafür werden wir alles geben. Aber wir wissen, dass es auch bei der Hertha keine leichte Aufgabe wird."

Wieder zum Mainzer Kader zählen dürfte Ex-Hertha-Kapitän Marco Richter. Dessen Fehlen in Bochum hatte Svensson als "internes Thema" bezeichnet, was auf eine disziplinarische Maßnahme schließen ließ. Jetzt stellte der Trainer jedoch klar, dass es sich eher um eine sportliche Entscheidung handelte: "Es gab keinen Vorfall. Aber ein paar Forderungen an Marco. Er bringt sehr viel Qualität mit, die muss er aber kontinuierlich zeigen." Womit Richter in Mainz dieser Tage definitiv nicht alleine dasteht.