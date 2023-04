Realist Baumann: "Es bleibt eng bis zum Schluss"

Nächster Rückschlag für 1899 Hoffenheim im Abstiegskampf: Mit dem 0:1 bei RB Leipzig kassierte die TSG die zweite Niederlage in Folge. Oliver Baumann bleibt dennoch zuversichtlich.

Hoffenheimer Kilometerfresser

Sein Team sah Baumann beim 0:1, der zweiten Pleite in Folge nach dem 1:3 gegen Köln in der Vorwoche, im Aufwind - davon zeugten auch 121,04 Kilometer Laufleistung in Sachsen: "Das war positiv im Vergleich zur letzten Woche (117,58/Anm. d. Red.). Auch die Vorstellung im zweiten Durchgang stimmte den Kapitän im Hinblick auf die restlichen Partien zuversichtlich: "Wir haben eine super zweite Halbzeit gespielt, viel Druck aufgebaut, hatten viel Entlastung mit dem Ball", meinte der Keeper, sprach aber auch die Defizite an: "Mir haben so ein paar klare Torchancen gefehlt", analysierte der Kapitän den Verlauf des zweiten Durchgangs richtig, "wobei wir in der ersten Halbzeit auch die eine oder andere hatten".

Die Reaktion war top. Oliver Baumanns über Hoffenheims zweite Hälfte

Hier meinte Baumann sicherlich vor allem den Fehlschuss von Ihlas Bebou, der nach Christopher Nkunkus Führungstor (28.) die Topchance zum Ausgleich liegen ließ (38.). Zuvor hatte sich die Defensive auch ob des starken Drucks der variablen Leipziger wackelig gezeigt: "Wir haben ein, zwei Mal ins Pressing von Leipzig gespielt, so haben sie auch ihr Tor gemacht", kritisierte er, um wieder das Positive herauszustreichen: "Aber die Reaktion war top."

Die Konkurrenz hat aufgeholt

Nach den Ergebnissen der Konkurrenz ist die Situation wieder brenzliger geworden, sowohl Stuttgart (2:1 gegen Gladbach) als auch das auf dem auf dem Relegationsplatz stehende Bochum (1:1 gegen Dortmund) sind bis auf einen Zähler an die Kraichgauer (29 Punkte) herangerückt, Schalke (24) könnte gegen Bremen ebenfalls noch aufholen. Baumann realistisch: "Es bleibt eng bis zum Schluss", vermutet der 32-Jährige, glaubt aber an eine starke Psyche. Denn nach zunächst vielen Negativerfahrungen habe man mit dem zwischenzeitlichen positiven Lauf (drei Siege, ein Remis) bewiesen, mit Rückschlägen umgehen zu können. "Wir haben gemerkt, worauf es ankommt", ist Baumann vom Klassenerhalt überzeugt.

Beweisen kann dies die TSG am nächsten Spieltag gegen die seit neun Bundesligapartien sieglose Eintracht aus Frankfurt.