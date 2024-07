Real verkauft Peter Federico an Getafe

Real Madrid hat am Donnerstagabend den Verkauf von Peter Federico öffentlich gemacht. Der 21-Jährige, der der Real-Jugend entstammt, wechselt mit sofortiger Wirkung zu Liga-Konkurrent Getafe. Dort unterzeichnete der Rechtsaußen einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2028. In der vergangenen Halbserie war Peter Federico an Valencia verliehen, für das er 15 La-Liga-Spiele machte.