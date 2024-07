Real vergibt Kroos' Nummer neu - Mbappé trägt künftig die 9

Real Madrid hat am Mittwochnachmittag diverse Änderungen von Trikotnummern kommuniziert, auch die des scheidenden Toni Kroos wird neu vergeben. Neuzugang Kylian Mbappé trägt derweil künftig die 9.

Emotionaler Abschied: Toni Kroos beendet in diesem Sommer seine Karriere - und reicht seine Nummer 8 weiter. imago images

Nun hat Real Madrid also eine neue Nummer 9 - auch auf dem Papier. Sommerneuzugang Kylian Mbappé wird für die Königlichen künftig mit der ikonischen Nummer, die zuvor unter anderem der Brasilianer Ronaldo und für eine Saison Cristiano Ronaldo getragen hatten, auflaufen. Zuletzt hatte in Madrid für insgesamt 13 Jahre Karim Benzema die 9 auf dem Rücken. Dessen mit seinem Abschied gen Saudi-Arabien gerissene Lücke soll Mbappé ab sofort vor allem sportlich füllen.

Dass die Nummer 8 von Toni Kroos, die der Mittelfeld-Regisseur bei seiner Ankunft im Sommer 2014 als frisch gebackener Weltmeister übernommen hatte, weitergereicht wird, hatte der deutsche EM-Fahrer höchstselbst angekündigt. Bei den Feierlichkeiten nach La-Liga- und Champions-League-Titel hatte Kroos den schüchternen Fede Valverde ans Mikrofon geholt und ihn als seinen "Nummern-Nachfolger" präsentiert. Der Uruguayer, der aktuell noch um den Titel bei der Copa America kämpft, hatte seit der Saison 2018/19 die 15 getragen.

Auch Arda Güler tauscht

"Bewegung" gibt es auch auf anderen Positionen: Eduardo Camavinga wechselt von der 12 auf die 6, die bis dato Kapitän Nacho (wechselt nach Saudi-Arabien) getragen hatte, und Aurelien Tchouameni von der 18 auf die 14, die durch Joselus Abgang frei wurde. Neben den beiden französischen Nationalspielern ändert auch Arda Güler seine Rückennummer - der türkische EM-Fahrer gibt die 24 für Valverdes 15 auf.

Die fünfte und letzte Änderung im Kader betrifft den ehemaligen Frankfurter Jesus Vallejo, der nach der Rückkehr aus Granada künftig mit Tchouamenis 18 auflaufen wird. In Madrid trug der 27-Jährige bereits die 3 und die 5. Für den Donnerstag kündigte Real an, die neuen Trikots an sämtlichen Verkaufsstellen verfügbar zu machen.