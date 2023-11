Real und der Clasico-Kater - Ancelottis gute Miene zum bösen Spiel

Einmal mehr konnte Real Madrid auf einem Clasico-Sieg nicht aufbauen. Auch, weil Jude Bellingham gegen Rayo Vallecano andere Probleme hatte.

Ein wenig gefeiert wurde im Estadio Santiago Bernabeu erneut nur Jude Bellingham, allerdings vor dem Anpfiff. Wie schon für den August wurde der englische Durchstarter auch für den Oktober als La-Liga-Spieler des Monats ausgezeichnet, die Trophäe nahm Bellingham mit einem leicht gequälten Lächeln entgegen.

Es sollte zum Auftritt der Königlichen passen, die weiterhin auf den 20-Jährigen angewiesen bleiben. Fede Valverde und Vinicius Junior, der unter der Woche seinen Vertrag verlängert hatte, ließen unkonzentriert absolute Hochkaräter aus, ansonsten tat sich der spanische Rekordmeister gegen einen oft tiefstehenden Kontrahenten schwer.

Bellingham konnte diesmal nicht den Unterschied machen, er wirkte leicht eingeschränkt, nachdem er in der ersten Hälfte schmerzhaft auf die Schulter gefallen war und mehrere Minuten hatte behandelt werden müssen. Vinicius Junior, Joselu, der eingewechselte Rodrygo, ebenfalls mit einem neuen Vertrag ausgestattet - die anderen Angreifer waren nicht in der Lage, für Bellingham in die Bresche zu springen.

Die Behäbigkeit, die Ideenarmut, dieses leicht Gequälte: Nur zu typische Symptome für Real Madrid, wenn es eine große Partie wie den Clasico gewonnen und eine Woche später eine weniger spektakuläre Pflichtaufgabe wie das Heimspiel gegen Rayo Vallecano zu bewältigen hat. Es war der klassische Clasico-Kater: Nur nach zwei seiner vergangenen sieben Siege über den Erzrivalen konnte Real auch das nächste Spiel gewinnen. Die höchste Form des Spannungsabfalls.

Barça gelang der späte Lucky Punch

Trainer Carlo Ancelotti störte das hinterher scheinbar kaum. "Wenn wir eines der beiden Spiele hätten gewinnen müssen, hätte ich lieber gegen Barcelona gewonnen als gegen Rayo", ließ sich der Italiener nichts anmerken und machte gute Miene zum bösen Spiel.

Denn die Tabellenführung sind die Königlichen los - neuer Spitzenreiter ist die Überraschungsmannschaft FC Girona. Und auch der Vier-Punkte-Vorsprung gegenüber Barça ist direkt wieder auf zwei Punkte geschmolzen. Die Katalanen hätten am Samstag bei Real Sociedad auch gut und gerne verlieren können, erzielten trotz schwacher Leistung in der Nachspielzeit aber den 1:0-Siegtreffer. Das gelang in Madrid weder Bellingham noch sonst wem.