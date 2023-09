Real und Barça auf den Fersen: Was hat der FC Girona drauf?

Mit dem 4:2-Sieg am Montagabend in Granada hat der FC Girona seinen formidablen Start in La Liga fortgesetzt und bleibt an Real Madrid und dem FC Barcelona dran. Gründe für den Aufschwung.

13 Punkte nach fünf Spielen, keine Niederlage und am Montagabend ein phasenweise furios herausgespieltes 4:2 in Granada - der Start des FC Girona kann sich wahrlich sehen lassen. Nur Real Madrid und der FC Barcelona haben in La Liga mehr oder ebenso viele Punkte auf dem Konto.

Es ist der beste Saisonauftakt des kleinen katalanischen Klubs in der Vereinshistorie. Im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg (vergangene Saison schloss Girona auf einem beachtlichen zehnten Rang ab) scheint mehr zu gehen. Warum? War es nur das auf dem Papier vermeintlich leichte Auftaktprogramm, das ein Unentschieden gegen CL-Starter Real Sociedad brachte und ansonsten nur Siege?

Garcia soll in Girona Fahrt aufnehmen

Trainer Michel sprach jüngst von einer "Supertruppe", die er da unter seinen Fittichen habe. Abwehrmann Eric Garcia, vom benachbarten Barça ausgeliehen und in der Zentrale an der Seite von Routinier Daley Blind (33, kam von Bayern) agierend, fügte hinzu: "Wir müssen bescheiden bleiben und uns zugleich große Ziele setzen."

Vor allem über Garcia, den Barça unter anderem auch wegen einiger Patzer vorerst ziehen ließ, will Girona sein Spiel aufziehen. "Er ist in der Spieleröffnung einer der Besten in der ganzen Welt, er wird uns enorm helfen", lobte sein Trainer den 22-Jährigen nach dessen Dienstantritt Anfang des Monats. Im beschaulichen Girona soll Garcia wieder Fahrt aufnehmen - so wäre allen Beteiligten mit dieser Leihe gedient.

Zugriff im Pool der City Football Group

Weiter vorne gibt Mittelfeldspieler Yangel Herrera den Girona-Geschicken Impulse. Der 25-Jährige ist einer der Spieler, die dem Verein über den Pool der City Football Group zur Verfügung stehen, die auch in Girona Mehrheitseigner ist und von Geldern aus vor allem Abu Dhabi (VAE) sowie nachrangig den USA und China gespeist wird. Nach den Ausleihstationen in New York City und mehreren Vereinen in Spanien kann sich der venezolanische Nationalspieler in seiner zweiten Saison in Girona für höhere Aufgaben empfehlen. Während er bei Manchester City nie spielte und nach der Ausleihe vergangene Saison an Girona nun für fünf Millionen Euro dorthin abgegeben wurde, steht er jetzt in der Startelf und traf bislang zweimal - so oft wie in der gesamten vergangenen Spielzeit.

Viele Torschützen von Savio bis Stuani

Zum genannten Pool zählt ebenso Yan Couto, der in der Schlussphase am Montag den Sieg in Granada in trockene Tücher brachte. Der 21-jährige Rechtsverteidiger ist seit 2020 zum dritten Mal von ManCity ausgeliehen (21/22 in Braga/Portugal). Dass man es auf diese Weise schaffen kann, zeigte Valentin Castellanos. Der 24-Jährige hatte in der vergangenen Saison beim 4:2 gegen Real Madrid einen Viererpack erzielt und wechselte für 15 Millionen Euro zu Lazio Rom. Für ihn trifft nun der aus Getafe zurückgeholte 31-jährige Portu, der neulich gegen Las Palmas gleich das Siegtor köpfte. Besonders auffällig agierte am Montag in Granada der junge Brasilianer Savio (21, Leihgabe aus Troyes) mit einem satten Fernschusstor und einem Assist. Und dann ist da ja noch der fast 37-jährige Cristhian Stuani. Seit 2017 im Klub, stand er zuletzt stets in der Startelf und traf zweimal. Insgesamt hat Girona in der frühen Phase der Saison schon neun verschiedene Torschützen aufzuweisen und nach Barça die zweitmeisten Tore erzielt (11 gegenüber 13).

Girona war bislang und scheint vielleicht grundsätzlich also schwer ausrechenbar. Wobei die echten Gradmesser noch kommen werden (Real gibt Ende September im Estadi Montilivi seine Visitenkarte ab). Gegen Mallorca und beim zuletzt schwächelnden Villarreal will der FC Girona seine Erfolgsgeschichte aber erst einmal noch weiterschreiben.