Real startet dreimal auswärts - Clasico Mitte Oktober

La Liga hat den Spielplan für die kommende Saison 2022/23 veröffentlicht. Meister Real Madrid hat sein erstes Heimspiel erst am 4. Spieltag.

Während der große Umbau des Camp Nou erst noch ansteht, ist der des Estadio Santiago Bernabeu schon fast vollzogen - aber eben nur fast. Wegen Arbeiten an Real Madrids legendärem Stadion wird der spanische Meister an den ersten drei Spieltagen jeweils auswärts antreten.

Den Auftakt macht die Mannschaft von Carlo Ancelotti, die zuvor am 10. August noch den europäischen Supercup gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt spielt, am Wochenende des 13. und 14. August bei Aufsteiger UD Almeria. Für den FC Barcelona geht es zu Hause gegen Rayo Vallecano los, Atletico hat es nicht weit zum FC Getafe.

Titelverteidigung? Real muss 15 Jahre zurückblicken

Die Highlight-Spiele verteilen sich in einem Spielplan, bei dem Hinrunde und Rückrunde nicht symmetrisch ablaufen, wie folgt: Zum ersten Liga-Clasico empfängt Real Madrid den FC Barcelona am 9. Spieltag Mitte Oktober, das Wiedersehen gibt es in der 26. Runde Mitte März. Bei Stadtrivale Atleti tritt Real schon am 6. Spieltag Mitte September an, Ende Februar geht es dann im Bernabeu zur Sache (23. Spieltag).

Die Titelverteidigung in der Meisterschaft ist den favorisierten Königlichen übrigens seit der Saison 2007/08 nicht mehr gelungen.

Der 1. Spieltag in La Liga 2022/23