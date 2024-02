Real Sociedad und der 8000er mitten in Paris

Von der Losfee wurde Real Sociedad nicht gerade geküsst, die Basken müssen am Mittwoch zum Hinspiel bei PSG ran. Und das womöglich ohne ihren Kapitän.

Eine Hürde? Nein, für Real Sociedad ist Paris St. Germain vielmehr ein Berg. "Es ist ein 8000er, den wir respektieren müssen", sprach Real Sociedads Sportdirektor Roberto Olabe in Metaphern. Man müsse auf den Gipfel steigen und den Abstieg gut vorbereiten. "Wir wollen nicht an unsere Grenzen stoßen, sondern sie ausloten und das Beste daraus machen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen."

Das hat das Team aus San Sebastian ja eigentlich schon in der Königsklasse. "Wie können wir uns Sorgen machen, wenn wir im Achtelfinale der Champions League stehen?", fragte Coach Imanol Alguacil am Dienstag zu Recht. In der Gruppe D setzten sich die Basken nicht nur durch, sie holten vor Inter Mailand, Benfica Lissabon und RB Salzburg sogar den Gruppensieg. Umso ärgerlicher, dass das Los auf das große PSG fiel und nicht etwa auf kleinere Fische im Teich wie Lazio Rom oder den FC Kopenhagen.

Um den "Berg PSG" zu bewältigen, müsste sich Real Sociedad zweifellos in Topform präsentieren - doch davon ist der Klub aktuell meilenweit entfernt. In den vergangenen vier Pflichtspielen blieb das Team von Alguacil ohne Sieg, das Problem ist dabei unübersehbar. Drei torlosen Remis folgte am vergangenen Samstag ein 0:1 zuhause gegen Osasuna. Eine mit einer Torflaute garnierte Formdelle, die zur Unzeit kommt.

Ob Kapitän Mikel Oyarzabal mithelfen kann, diese auszumerzen? Der 26-Jährige ist zwar mit nach Paris gereist, schlägt sich aber mit muskulären Problemen herum. Gegen Osasuna fehlte der Leistungsträger, dem in dieser Saison bereits acht Tore in der Liga und zwei weitere in der Champions League gelangen. Union-Neuzugang Sheraldo Becker steht wegen muskulärer Probleme nicht im Kader, die bislang glücklose Leipzig-Leihgabe André Silva (acht Einsätze, kein Tor) hingegen schon.

Kubo bleibt bis 2029 - Mbappé ist dabei

Doch es gibt sie noch, die guten Nachrichten bei "La Real". Mit Takefusa Kubo hat eine Stütze des Teams bis 2029 verlängert, der 22-jährige Japaner kehrte nach seinem Asien-Cup-Aufenthalt erst gegen Osasuna wieder zurück. "Ich möchte nicht, dass dies die Nachricht der Woche ist, sondern der Sieg im Prinzenpark - und wir werden alles geben, um ihn zu erreichen", sagte er nach der Unterzeichnung.

PSG wird La Real nicht unterschätzen, dafür sorgt allein schon deren Trainer. Mit dem ehemaligen spanischen Nationalcoach Luis Enrique wartet ein echter La-Liga-Experte auf den derzeitigen Tabellensiebten. "Sie haben in den letzten sechs Jahren, ja sogar schon davor, guten Fußball gespielt und ernten jetzt die Früchte ihrer guten Arbeit als Verein", sagte der 53-Jährige.

Mbappé geht topfit ins Rennen

Die Franzosen sind übrigens alles andere als im Formtief, seit 16 Pflichtspielen ist PSG unbesiegt. Kylian Mbappé, beim jüngsten 3:1 im Spitzenspiel gegen Lille noch außen vor, wird diesmal mit dabei sein. "Er hätte schon vor vier Tagen spielen können, aber es war kein Endspiel. Es gab keinen Grund, Risiken einzugehen, aber jetzt steht er zur Verfügung", sagte Luis Enrique.

Alguacil wird Mbappé natürlich auf der Rechnung haben, aber eben nicht nur ihn. "Ich bereite mich nie auf ein Spiel vor, indem ich über einen Spieler nachdenke, aber ich habe keinen Zweifel, dass Mbappé einer der besten Spieler der Welt ist", sagte der Real-Sociedad-Coach. "Er kann vier Spieler in einem Spielzug stehen lassen, daran besteht kein Zweifel. Aber ich bereite mich nicht auf dieses Spiel vor, indem ich nur an ihn denke."

