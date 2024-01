Real siegt dank VAR-Kontroversen - Almeria tobt: "Spiel gestohlen"

Real Madrid bleibt nach dem 3:2-Comebacksieg bei Schlusslicht UD Almeria der einzige direkte Konkurrent von Tabellenführer FC Girona. Die Königlichen bewiesen nach einer schwachen ersten Hälfte wieder mal ihre Gewinnermentalität. Der VAR hatte jedoch großen Anteil am Erfolg.

Drei Punkte einzufahren war die Pflicht von Real Madrid gegen den Tabellenletzten UD Almeria, der diese Saison noch kein einziges Ligaspiel gewinnen konnte. Den Blancos gelang dies auch, doch das Wie bleibt nach zahlreicher strittiger Szenen im zweiten Durchgang, in dem Real nach 0:2-Rückstand zur Pause zurückkam, in aller Munde. Bei zwei entscheidenden Szenen in der zweiten Hälfte entschied Video-Referee Alejandro José Hernandez Hernandez falsch.

VAR Hernandez Hernandez im Mittelpunkt

Szene Nummer eins: VAR Hernandez Hernandez zitierte Schiedsrichter Francisco José Hernández Maeso in Minute 54 wegen eines Handspiels von Kaiky zum Monitor, erst nach Sichten der Bilder entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Eine sehr diskutable Entscheidung, da Kaiky aus kurzer Distanz angeköpft worden war. Obendrein bekam Hernández Maeso während der drei Minuten andauernden Überprüfung nur einen schlechten Winkel der Szene zu Gesicht. Jude Bellingham war dies egal, der Engländer erzielte vom Punkt den Anschlusstreffer.

Szene Nummer zwei: Vinicius Junior traf, das Tor des Brasilianers wurde wegen Handspiels zunächst nicht gegeben. Der Brasilianer war entscheidend mit dem Oberarm am Ball. Doch wieder schaltete sich VAR Hernandez Hernandez - der Minuten zuvor wegen eines vermeintlichen Fouls von Dion Lopy im Mittelfeld an Bellingham Sergio Arribas' darauffolgendes 3:1 einkassiert hatte - ein. Und wieder wurde die Entscheidung pro Madrid gefällt. Hernández Maeso gab das Real-Tor doch, weil er erneut einen schlechten Winkel präsentiert bekommen hatte und deshalb Vinicius Juniors Kontakt mit der Schulter, nicht mit dem Oberarm, wahrnahm.

Dass Almerias Trainer Gaizka Garitano direkt danach an der Seitenlinie vom Glauben abfiel und Real spät in der Nachspielzeit das Siegtor durch Daniel Carvajal erzielte, war zumindest aus Sicht des Tabellenletzten nach Spielende Nebensache. Edgar, der per Traumtor das zwischenzeitliche 2:0 Almerias erzielt hatte, fühlte sich laut "Marca" im Anschluss "sehr hilflos. Wir stehen nicht wegen der Schiedsrichter am Ende der Tabelle, aber in solchen Spielen tut es weh, dass so etwas passiert."

Der heutige Tag sprengt alle Grenzen. Almerias Marc Pubill

Deutlicher wurde Marc Pubill, der gegenüber DAZN klagte: "Wir gehen mit dem Gefühl nach Hause, dass sie uns das Spiel gestohlen haben, das ist klar." Der Abwehrspieler sprach von drohenden Worten der Linienrichter und gab den Unparteiischen, die alles getan hätten, um Real "ins Spiel zu bringen", die Schuld an der Niederlage. Pubill sah "keine Möglichkeit", die Entscheidungen zu verstehen. "Der heutige Tag sprengt alle Grenzen."