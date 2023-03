Real schlägt sich im Clasico selbst - und Ancelottis Fazit wirft Fragen auf

Real Madrid hat, als vermeintlich bessere Mannschaft, den ersten der drei eng aufeinanderfolgenden Clasicos verloren. Dass sich Trainer Carlo Ancelotti daraufhin zufrieden zeigte, verwundert.

Man könnte meinen, dass der FC Barcelona gar nicht weiß, wie er dieses Halbfinal-Hinspiel in der Copa del Rey, diesen Clasico im Estadio Santiago Bernabeu gewonnen hat. Die Katalanen hatten am Donnerstagabend offensiv kaum am Spiel teilgenommen, waren phasenweise nur mit der Defensive beschäftigt gewesen - und am Ende dennoch als überraschender Sieger vom Platz gegangen. Wahrscheinlich aber wissen sie es genau. Weil sie so spielten, wie sie es vorgehabt haben dürften.

"Wir liegen im Krankenhaus", hatte Barça-Trainer Xavi vor dem Spiel beklagt, und damit auch die Ausfälle der Schlüsselspieler Robert Lewandowski, Pedri oder Ousmane Dembelé. Den Katalanen ging in Madrid eine Menge offensive Power ab, das war allen Beteiligten klar. Und so verließen sie sich auf Marc-André ter Stegen und seine Abwehr, die in der Liga nach 23 Spieltagen erst acht Gegentore haben hinnehmen müssen, und lauerten vorne auf gegnerische Fehler. Einen solchen bot Real nach einem fahrigen Einwurf in der 26. Minute an, Sekunden später erzwang der FCB Eder Militaos unglückliches Eigentor. Und führte plötzlich. Und zog sich wieder zurück.

"Barça hatte nur 30 bis 40 Prozent Ballbesitz, das bedeutet, dass wir es gut gemacht haben", bilanzierte Real-Trainer Carlo Ancelotti nach dem Schlusspfiff. Doch gerade die Königlichen haben in Clasicos der jüngeren Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass Ballbesitz allein noch keine Spiele gewinnt. "Wir haben sehr viel Druck gemacht", befand Ancelotti außerdem - und das muss sich der Italiener eingebildet haben.

Der Rekordsieger der spanischen Meisterschaft und der Champions League, der seit 1993 allerdings nur zweimal (!) den Pokal gewinnen konnte, spielte "nicht so, wie wir spielen wollten" (Ancelotti). Sondern genau so, wie es dem FC Barcelona in die Karten spielte. Von links nach rechts verlagern, dann von rechts nach links, eine lasche Flanke in die von Blancos kaum besetzte Mitte - und Barças Verteidiger köpften die Kugel weg. Das hätte wahrscheinlich noch Stunden so weitergehen können.

Ist Reals Offensive zu abhängig von Vinicius Junior?

Während Gefahrenherd Vinicius Junior vom ebenfalls pfeilschnellen Ronald Araujo bestens bewacht und ziemlich aus dem Spiel genommen wurde, ließen auch die anderen Königlichen jegliche Durchschlagskraft vermissen. Ohne den Brasilianer scheint nicht viel zu gehen. Die Mannschaft, die dem FC Liverpool an der Anfield Road fünf Treffer eingeschenkt hatte, brachte bei immerhin 13 Versuchen (Barça hatte vier) keinen einzigen Schuss aufs Tor zustande.

"Wir hätten im letzten Drittel konsequenter sein können", räumte Ancelotti zumindest ein, der "dennoch" meinte, "dass uns dieses Spiel Selbstvertrauen gibt". Woher er diesen Glauben nimmt, ist fraglich. Stattdessen hat Real vielmehr den nach dem Europa-League-Aus gegen Manchester United und der Liga-Niederlage gegen Almeria nicht nur personell angeschlagenen Erzrivalen womöglich wieder stark gemacht. Was angesichts der Kräfteverhältnisse am Donnerstagabend völlig vermeidbar war.

Natürlich ist eine (Hinspiel-)Führung gegen das Madrid der Gegenwart noch nicht die halbe Miete, angesichts der Auftritte in der Champions League vielleicht sogar fast schon gefährlich. Aber in der Copa del Rey scheinen diese königlichen Superkräfte ja nicht zu wirken.