Real muss in Liverpool auf Kroos verzichten - Benzema mit dabei

Bei der Neuauflage des Champions-League-Finals von 2022 wird Toni Kroos nicht mit dabei sein. Im Real-Kader für das Liverpool-Spiel stehen dafür gleich drei Nachwuchsspieler.

Im zentralen Mittelfeld muss Trainer Carlo Ancelotti weiter kreativ sein. Denn nicht nur Kroos muss wie schon bei den vergangenen beiden Ligaspielen passen, sondern auch Aurelien Tchouameni. Beide plagen sich mit einem grippalen Infekt herum.

Deswegen nimmt Real auch einige unerfahrene Spieler mit nach Liverpool. Mario Martin (18) und Sergio Arribas (21) füllen die Plätze im Mittelfeld auf, dazu ist auch Angreifer Alvaro Rodriguez mit dabei. Der 18-Jährige feierte am Samstag bei CA Osasuna (2:0) ein starkes Debüt mit einer Torvorlage.

Die Youngster haben durchaus Einsatzchancen beim Spiel am Dienstag an der Anfield Road (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker). In der zweiten Mannschaft Reals wurden Mario Martin und Alvaro Rodriguez auf Wunsch Ancelottis frühzeitig in der 63. Minute ausgewechselt, während Arribas durchspielte und in der Nachspielzeit den 2:0-Endstand erzielte.

Im Kader steht auch Karim Benzema. Der Franzose hatte ebenfalls in Pamplona nicht mitwirken können, steht für das Liverpool-Duell aber im Kader.

Reals Kader im Überblick

Tor: Courtois, Lunin, Luis López

Abwehr: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vazquez, Rüdiger

Mittelfeld: Modric, Camavinga, Valverde, Ceballos, Mario Martin, Arribas

Sturm: Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius Jr., Rodrygo, Alvaro Rodriguez