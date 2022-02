Real muss bei Rayo auf Alaba und Bale verzichten

Für Real geht es am Samstag im Madrider Stadtteil Vallecas bei Aufsteiger Rayo weiter. Coach Carlo Ancelotti hat zwei Ausfälle zu beklagen, ist in Sachen Gesamtsituation positiv gestimmt.

Alaba und Bale werden den Königlichen am Wochenende fehlen. Beide Spieler haben eine muskuläre Überlastung. "Sie werden nächste Woche ins Training zurückkehren", wird Real Madrids Trainer Ancelotti auf der Vereinswebsite der Spanier zitiert.

Ohne den Österreicher und den Waliser will Real die knackige Aufgabe bei Rayo lösen. "Es wird ein schweres Spiel, denn Rayo spielt eine sehr gute Saison, vor allem zu Hause. Es wird eine Partie, die uns viel abverlangen wird. Das Gute ist, dass wir ordentlich trainiert haben und die Mannschaft bereit ist", ist Ancelotti zuversichtlich. Rayo befindet sich in der Heimtabelle auf dem dritten Platz, nur Real und Sevilla fuhren vor heimischem Publikum mehr Punkte ein.

Nach einer eher schwierigen Phase samt den beiden Unentschieden gegen Elche und Villarreal, dem Pokalaus in der Copa del Rey sowie dem schwachen Auftritt in der Champions League in Paris (0:1) sieht der Coach der Königlichen sein Team nun wieder auf dem richtigen Weg.

"Ich bin optimistisch. Wir haben aus vielen Gründen nach dem Supercup keine optimale Phase gehabt. Jetzt können wir aber sagen, dass wir in einer besseren Verfassung sind. Das Spiel gegen Alaves (3:0-Sieg, d.Red.) hat ein gutes Gefühl bei uns hinterlassen, wir haben eine ordentliche Reaktion gezeigt. Ein Sieg in Vallecas und gegen Real Sociedad würde eine große Bedeutung für unseren Platz in der Liga haben", so Ancelotti vor den beiden kommenden Partien.

Real Madrids Kader für das Spiel bei Rayo

Tor: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Luis Lopez

Abwehr: Dani Carvajal, Eder Militao, Jesus Vallejo, Nacho Fernandez, Marcelo, Lucas Vazquez, Ferland Mendy

Mittelfeld: Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Fede Valverde, Dani Ceballos, Isco, Eduardo Camavinga

Sturm: Eden Hazard, Karim Benzema, Marco Asensio, Luka Jovic, Vinicius Junior, Rodrygo, Mariano Diaz