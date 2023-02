"Real Madrid wurde übergangen"

Lionel Messi als verdienter Weltfußballer, eine merkwürdige Elf des Jahres - und Ärger in den spanischen Medien: Die internationalen Pressestimmen zur FIFA-Gala am Montagabend in Paris.

Großbritannien:

"Daily Mail": "Lionel Messi ist der Beste! (...) Putellas ist ein Star des FC Barcelona und Spaniens."



"The Sun": "Klassenprimus: Lionel Messi zieht mit Cristiano Ronaldo gleich und gewinnt nach der Weltmeisterschaft die FIFA-Auszeichnung für den besten Spieler 2022."



"The Guardian": "Lionel Messi wurde erwartungsgemäß und zu Recht zur überragenden Kraft im Männerfußball gewählt. Bei den Frauen ist es Alexia Putellas, die diese Ehre erhält. (...) Messi wurde auch in die Männer-Mannschaft des Jahres gewählt, die mit vier Stürmern und nur einem Innenverteidiger (Virgil van Dijk) etwas einseitig besetzt ist."

Spanien:

"Marca": "Paris und der FIFA-Preis 'The Best' sind nur eine Fortsetzung der jüngsten WM. Es war ein argentinisches Fest, angeführt von Messi als großem Sieger, perfekt begleitet von Dibu Martinez im Tor und Lionel Scaloni auf der Trainerbank."

"As": "Real Madrid wurde bei der 'The Best'-Gala übergangen. Real Madrid hat die Champions League, die spanische Meisterschaft, den europäischen und den spanischen Supercup gewonnen. Und dies, ohne den besten Fußballer, den besten Trainer oder den besten Torhüter des Jahres 2022 zu haben. Das ist zumindest, was die von der FIFA organisierte 'The Best'-Gala besagt. Benzema, Ancelotti und Courtois waren nominiert, gingen aber leer aus."

Frankreich:

"Le Parisien": "Zwei Monate nach der Weltmeisterschaft in Katar nahm der Argentinier seinem Mitspieler von PSG wenig überraschend erneut die individuelle Trophäe für den besten FIFA-Spieler des vergangenen Jahres weg."



"Le Monde": "Die Zeremonie wurde zu einem Triumph für die Argentinier, da 'La Pulga' (Der Floh) nicht der einzige Albiceleste war, der geehrt wurde."

Italien:

"La Repubblica": "Messi bekommt alles. Auch der FIFA-Preis für den besten Spieler 2022 gehört ihm."

Österreich:

"Kronen Zeitung": "Der 35-jährige Messi baute seinen Status als Rekordgewinner der FIFA-Wahl weiter aus. Nach seinem ersten WM-Triumph mit Argentinien war Messi der logische Sieger. Die Franzosen Kylian Mbappé und Karim Benzema hatten das Nachsehen. Bei den Frauen ging die Auszeichnung des Weltverbandes wie im Vorjahr an die Spanierin Alexia Putellas vom FC Barcelona."

Schweiz:

"Blick": "Bereits zum siebten Mal staubte Lionel Messi den FIFA-Award als bester Spieler eines Kalenderjahres ab. Mit acht Punkten Vorsprung setzt sich der Argentinier vor Teamkollege Kylian Mbappé (24) durch. Insgesamt erhielt der PSG-Superstar 401 von 588 Stimmen."