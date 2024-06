Real Madrid gibt Nachos Abschied bekannt

Wie erwartet wird Nacho Real Madrid verlassen, das gaben die Königlichen am Dienstag offiziell bekannt. Der 34-Jährige, der in Spaniens EM-Kader steht, spielte seit 2001 für die Madrilenen und gewann unter anderem sechsmal die Champions League. Wohin es den Abwehrspieler zieht, gab Real in der Pressemeldung zwar nicht bekannt, doch dem Vernehmen nach wechselt er zu Al-Qadisiya in die saudi-arabische Saudi Pro League - und das ablösefrei, sein Vertrag war ausgelaufen.