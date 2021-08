Real Madrid geht rechtlich gegen La Liga und CVC vor - Tebas greift Perez an

Real Madrid will mit allen Mitteln verhindern, dass der Deal zwischen La Liga und dem Finanzdienstleister CVC zustande kommt. Die Königlichen haben nun rechtliche Schritte eingeleitet.

Will keinen Deal mit CVC: Real-Boss Florentino Perez. imago images

Am Dienstag gab Real eine offizielle Stellungnahme heraus. Der Verwaltungsrat des Klubs habe einstimmig beschlossen, zivil- und strafrechtliche Schritte sowohl gegen Liga-Präsident Javier Tebas als auch gegen Javier de Jaime Guijarro, den Leiter des CVC-Fonds, und den Finanzdienstleiter selbst einzuleiten. Man werde zudem "alle als angemessen erachteten rechtlichen Schritte einleiten, um etwaige Beschlüsse der am 12. August 2021 stattfindenden La-Liga-Versammlung in Bezug auf die Vereinbarung zwischen La Liga und dem CVC-Fonds aufzuheben und unwirksam zu machen".

Etwa 2,7 Milliarden Euro winken La Liga bei einem Deal mit CVC, doch eine Hand wäscht nun mal die andere. Rund zehn Prozent der Anteile an La Liga würde man an CVC veräußern, eine Laufzeit wurde nicht bekannt.

Barça und Real wollen den Deal verhindern, sie verrieten kurz darauf weitere Details: Demnach garantiere La Liga dem Investor jährlich Profite von mehr als 20 Prozent und trete knapp elf Prozent ihrer audiovisuellen Rechte gleich für die kommenden 50 Jahre an ihn ab.

Barça nannte diesen Zeitraum "unangemessen", Real schrieb schon vor dem heutigen Statement von einer "betrügerischen Struktur". Beide Klubs beklagen sich zudem, nicht in die Verhandlungen mit einbezogen worden zu sein.

Tebas spricht bei Perez von "Drohmethoden"

Inzwischen hat sich Liga-Boss Tebas zu Wort gemeldet und Real-Präsident Florentino Perez massiv angegriffen. Dessen "Drohmethoden", die er seit Jahren privat anwende, "werden nun auf die Öffentlichkeit übertragen. Vereine und Institutionen unterstützen seine Drohungen seit Jahren." Tebas nannte anschließend die zentrale Vermarktung, generelle Anfechtungen gegen Vereinbarungen und die Super League als Beispiele seit 2015. "Real Madrid verdient mehr", schloss Tebas den Tweet.