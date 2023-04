Bayern-Schreck Chukwueze überragt: Real unterliegt Villarreal 2:3

Real Madrid wurde am Samstagabend kurz nach der Clasico-Gala jäh ausgebremst: Die Königlichen unterlagen Villarreal im eigenen Stadion mit 2:3. Überragender Mann auf dem Platz war ein Bayern-Schreck.

Reals kommender Gegner Chelsea hatte sich am Samstagnachmittag nicht mit Ruhm bekleckert, bei der Rückkehr von Frank Lampard verloren die Blues ihr Auswärtsspiel bei den Wolverhampton Wanderers. Doch auch die Königlichen konnten vor dem CL-Duell ihrerseits nicht an das für die Engländer durchaus furchteinflößende 4:0 in Barcelona unter der Woche anknüpfen. Die Generalprobe für Chelsea verpatzte Real komplett.

Carlo Ancelotti rotierte nach dem Highlight im Clasico sechs Spieler aus seiner Startelf, hinter seiner erneut beginnenden Dreierreihe im Angriff blieben nur Alaba und Keeper Courtois in der Anfangsformation. Und die neu zusammengebaute Mannschaft brauchte ein paar Minuten, um reinzufinden. Nach 14 Minuten fehlten Vinicius Junior gegen Villarreals schläfrige Defensive nur Zentimeter zur Führung.

Asensio erzwingt Eigentor

Nur zwei Zeigerumdrehung später klingelte es: Villarreal war links im Strafraum wieder unsortiert, Asensio knallte den Ball in den Fünfmeterraum, wo Pau nicht wegkam und so ein Eigentor produzierte (16.). Den Blancos reichte das offenbar nicht, Pepe Reina musste kurz darauf binnen weniger Sekunden gegen Benzema und Rodrygo retten (19.).

Villarreal fing sich in der Folge allerdings: Samu Chukwueze schoss aus der Drehung nur knapp links vorbei (24.). Die Gäste blieben dran und belohnten sich nach 39 Minuten: Nach einem Vertikalball wackelte Samu Chukwueze Gegenspieler Nacho böse aus und erzielte den Ausgleich. Für den Bayern-Schreck der CL-Saison 2021/22 - entscheidendes Tor im Viertelfinale - war es das erste Highlight eines für ihn denkwürdigen Abends.

Real hätte noch vor der Pause antworten können, doch Nacho stahl dem besser postierten Benzema den Ball vom Kopf (45.+3). Mit Schwung und ohne Alaba (den Österreicher ersetzte Eder Militao) kam Ancelottis Mannschaft aus der Kabine. Und erzielte prompt die erneute Führung: Vinicius Junior dribbelte durch vier Gegenspieler durch, tunnelte Mandi und düpierte auch Pepe Reina (48.).

Vinicius Junior verpasst die Entscheidung

Kurz darauf hätte der Brasilianer die Vorentscheidung herbeiführen müssen, doch frei vor Villarreals Keeper schob er den Ball links am Kasten vorbei (54.). Ancelotti reagierte mit Blick auf das Chelsea-Spiel und holte Benzema noch vor Erreichen der Stundemarke vom Platz. Villarreal witterte Morgenluft - und kam tatsächlich zum Ausgleich: Wieder war der Initiator Samu Chukwueze, der rechts im Strafraum zwei Gegenspieler narrte und Morales bediente. Dieser wurde erst geblockt und traf dann gegen den bereits geschlagenen Courtois in die Mitte des Tores (70.).

Ancelotti tauschte daraufhin weiter munter durch, doch das geniale Zuspiel von Joker Modric konnte Asensio per Volley nicht veredeln (78.). Deswegen trat Samu Chukwueze ein drittes Mal an diesem Abend auf: In bester Arjen-Robben-Manier zog er rechts am Strafraum in die Mitte und schlenzte die Kugel perfekt ins linke obere Eck - Spiel gedreht (80.).

Elfmeter für Real zurückgenommen

Real war um eine Antwort bemüht, bekam auch zwei Minuten nach dem 2:3 einen Elfmeter zugesprochen, doch Referee Javier Alberola Rojas nahm diesen nach Ansicht der Bilder zu Recht zurück. Die allerletzte Chance in der siebenminütigen Nachspielzeit vergab Asensio mit einem Freistoß aus bester Position leichtfertig (90.+7).

Real muss schnell seine Krone richten - und das Ziel Meisterschaft nun endgültig aus dem Kopf kriegen. Am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das Viertelfinal-Hinspiel gegen Chelsea an. Im Bernabeu will sich Ancelottis Mannschaft eine möglichst komfortable Ausgangslage fürs Rückspiel an der Stamford Bridge verschaffen. Dafür muss aber die Defensive sicherer stehen und die Offensive ähnlich kaltschnäuzig wie in Barcelona agieren.