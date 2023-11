Brust-Tor inklusive: Real fertigt Valencia ohne Bellingham ab

Real Madrid geht als Tabellenzweiter in die Länderspielpause - und bleibt an Girona dran. Beim 5:1 gegen Valencia vermissten die spielfreudigen Königlichen nicht mal den verletzten Bellingham.

Dass das Toreschießen auch ohne Bellingham klappt, hatte Real Madrid bereits am Mittwoch in der Champions League beim 3:0 gegen Sporting Braga bewiesen. Drei Tage später - der Toptorjäger stand diesmal wegen seiner Schulterverletzung gar nicht erst im Kader - klappte es in der Liga erneut. Mit einem verdienten 5:1-Heimsieg gegen den zuvor fünfmal ungeschlagenen FC Valencia hielten die Königlichen mit Tabellenführer FC Girona Schritt, der schon früher am Tag mit 2:1 bei Rayo Vallecano gewonnen hatte.

In einer turbulenten Anfangsphase war es ein kleines Wunder, dass nur Carvajal traf, der einen Diagonalball von Kroos perfekt annahm und per 16-Meter-Volleyschuss ins untere rechte Eck zur frühen Führung veredelte (3.). Kroos selbst verpasste das 2:0 mit einem Freistoß an die Latten-Unterkante (8.), während auf der anderen Seite Ersatzkeeper Lunin zwei Großchancen von Angreifer Hugo Duro zunichtemachte (10./16.).

Erst danach gelang es den Königlichen, denen Rüdiger gesperrt fehlte (5. Gelbe), die Partie zu beruhigen - und schließlich ganz auf ihre Seite zu ziehen. Zwei Minuten, nachdem Hugo Duro per Kopf seine dritte dicke Gelegenheit vergeben hatte (40.), traf Vinicius Junior nach einem Angriff über rechts zum 2:0, indem er eine halbhohe Rodrygo-Hereingabe durchaus kurios im Tiefflug mit der Brust ins Tor lenkte.

Keeper Mamardashvili patzt - Youngster Paz debütiert

Und auch nach dem Seitenwechsel blieb Valencias Hintermannschaft sträflich schläfrig. Erst durfte Vinicius Junior ohne jeden Druck nach innen ziehen und vom Strafraumrand aus ins linke untere Eck schießen - Saisontor Nummer vier (49.). Dann spielte Keeper Mamardashvili den Ball Rodrygo in die Beine, der sofort auf 4:0 stellte (50.).

Valencia war geschlagen, Real spielte die Partie souverän und ohne unnötig großen Aufwand zu Ende. Während Trainer Carlo Ancelotti dem 19-jährigen Argentinier Paz noch das La-Liga-Debüt schenkte, schnürte auch Rodrygo nach einem Angriff über Kroos und den eingewechselten Fran Garcia noch seinen Doppelpack (84.). Mamardashvili sah dabei nicht allzu gut aus. Und auch der glücklose Hugo Duro durfte schließlich noch jubeln (88.), hätte sein Tor aber mal besser schon vor der Pause gemacht.

Real Madrid geht damit als Tabellenzweiter in die Länderspielpause - zwei Punkte hinter Girona und mindestens zwei vor Titelverteidiger FC Barcelona.