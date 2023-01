Dämpfer im Meisterschaftsrennen: Real kommt nicht über ein 0:0 hinaus

Real Madrid konnte den Schwung vom Sieg im Pokal über Stadtrivale Atletico nicht mit in die Liga nehmen. Gegen den Dritten Real Sociedad kamen die Königlichen trotz guter Chancen nicht über ein 0:0 hinaus. Ein Dämpfer im Meisterschaftsrennen.

Drei Tage nach dem 3:1 (n.V.) über den Stadtrivalen Atletico in der Copa del Rey stand für Real Madrid schon das nächste wichtige Match an. Zu Gast im Bernabeu war der Dritte Real Sociedad.

Sörloth lässt liegen

La Real, das unter der Woche im Pokal gegen Barcelona den Kürzeren gezogen hatte (0:1), gewann in der Liga zuletzt fünf Spiele in Folge und trat demnach wenig überraschend zunächst einmal frech auf. Die Gäste liefen die Königlichen früh an und wären durch Sörloth um ein Haar in Führung gegangen. Doch der Ex-Leipziger, der in den vergangenen fünf Ligaspielen fünfmal getroffen hatte, kam einen Schritt zu spät (6.).

Real befreit sich, trifft aber nicht

Die Madrilenen, bei denen Camavinga links hinten in der Viererkette aushelfen mussten, konnten sich mit fortschreitender Spielzeit aber immer besser befreien. Ein erster Abschluss von Vinicius Junior strich knapp am langen Pfosten vorbei (14.). Danach hatten die Blancos die Partie im Griff, kombinierten teils flüssig, mussten es aber aufgrund der kompakten Gäste-Defensive vermehrt aus der Distanz versuchen. Kroos (32.) und Benzema (35.) prüften Keeper Alex Remiro.

Die dickste Chance der ersten Hälfte glich einem Geschenk. Nach einem Fehlpass im Aufbau waren Benzema und Vinicius Junior durch, der brasilianische Nationalspieler scheiterte aber alleine vor Alex Remiro am Torhüter (45.+1).

Vinicius Junior verzweifelt an Alex Remiro

Nach Wiederbeginn erhöhte Real den Druck und kam schnell durch Dani Ceballos (46.), Vinicius Junior und Rodrygo (beide 49.) zu weiteren Abschlüssen. Real Sociedad verstand es aber im Großen und Ganzen, nicht allzu viele Großchancen der Königlichen zuzulassen. Die nächste größere Chance hatte Vinicius Junior erst wieder zu Beginn der Schlussphase (71.). Abermals scheiterte der Brasilianer aber am gut reagierenden Alex Remiro.

Selbst kamen die Gäste nicht über Nadelstiche hinaus, Kubo prüfte Courtois im kurzen Eck (61.) und so blieb es bis zum Ende spannend. Allerdings schaffte es kein Team mehr, entscheidend vor dem gegnerischen Tor aufzutauchen.

So musste Real Madrid einen Dämpfer im Meisterschaftsrennen hinnehmen. Durch das 1:0 von Tabellenführer Barcelona in Girona haben die Königlichen nun schon fünf Punkte Rückstand auf die Katalanen. Weiterhin Dritter: Real Sociedad.