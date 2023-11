Vallecano entführt einen Punkt aus dem Bernabeu

Nach dem Last-Minute-Erfolg im Clasico verpasste es Real Madrid durch ein 0:0 gegen Rayo Vallecano überraschend, die Tabellenführung gegenüber dem FC Girona zu verteidigen.

Im Vergleich zum 2:1-Erfolg im Clasico in Barcelona tauschte Real-Coach Carlo Ancelotti viermal: Statt Mendy, Tchouameni, Kroos und Rodrygo begannen Fran Garcia, Camavinga, Modric und Joselu.

Bellinghams Schulter und Dimitrievski im Fokus

Obwohl Fede Valverde die Königlichen früh im Spiel beinahe in Führung gebracht hätte, aber im Eins-gegen-eins am aufmerksamen Rayo-Keeper Dimitrievski scheiterte (6.), begann die Partie für Real ein wenig holprig. Denn zum einen halfen ein paar Ballverluste Vallecano dabei, zunächst ein paar Nadelstiche setzen zu können, zum anderen erlebten die Zuschauer im Santiago Bernabeu in der 10. Minute einen Schreckmoment: Bellingham fiel, nachdem er den Ball im Fallen mit der Brust gespielt hatte, unsanft auf die linke Schulter und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht mehrere Minuten behandelt werden, ehe er dann doch weitermachen konnte.

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte nahm der Druck der Ancelotti-Elf zu. Joselu köpfte zunächst per Aufsetzer am Tor vorbei (26.) - und scheiterte schon in der Schlussphase vor der Pause nach Vorbereitung von Vinicius Junior am stark parierenden Dimitrievski (39.). Kurz darauf war Bellingham dann auch fußballerisch wieder im Blickpunkt, als er sich nach einer Standardsituation selbst elegant in Schussposition brachte - und nur knapp verzog (43.).

Vallecanos Bollwerk hält bis zum Schluss

Nach der Pause entwickelte sich endgültig ein Spiel auf ein Tor, wobei Rayo zumindest im defensiven Zentrum dennoch recht gut postiert war. Vinicius Junior verpasste nach Außenristpass von Modric nur knapp (48.). Und so ging es weiter: Joselu köpfte im Flug nur knapp vorbei (55.), dann zählte ein vermeintliches Tor von Vinicius Junior zu Recht nicht, weil Joselu zuvor im Abseits stand (66.).

Schon in der Schlussphase verzog Joker Rodrygo nur knapp (71.), Bellinghams Schuss blockte Mumin gerade noch mit der Schulter (73.). In der emotionalen, aber fußballerisch wenig attraktiven Schlussphase fehlte den Königlichen dann die letzte Durchschlagskraft, um gegen die leidenschaftlich verteidigende Rayo-Elf zu klaren Abschlüssen zu kommen - und so entführte der nun neunmal in Folge ungeschlagene Außenseiter einen Zähler in den Madrider Stadtteil Vallecas.

Für Real geht es mit zwei weiteren Heimspielen weiter - erst in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr) gegen Sporting Braga, dann am Samstag (21 Uhr) in La Liga gegen den FC Valencia. Fehlen wird den Königlichen in letzterem Spiel Rüdiger, der sich kurz vor Schluss gegen Rayo seine 5. Gelbe Karte der Saison einhandelte. Vallecano empfängt am Samstag (14 Uhr) Überraschungstabellenführer FC Girona.