Vinicius Junior nicht zu halten: Real gewinnt Copa del Rey

Real Madrid gewinnt zum 20. Mal die Copa del Rey! Beim 2:1 über CA Osasuna war vor allem Vinicius Junior nicht zu halten. Der brasilianische Nationalspieler bereitete Rodrygos ersten Treffer vor und leitete den zweiten unnachahmlich ein.

Die Männer des Abends für Pokalsieger Real Madrid: Doppelpacker Rodrygo (links) feiert mit Vinicius Junior. AFP via Getty Images

In der Meisterschaft war Real Madrid nach dem 0:2 in San Sebastian sogar auf den dritten Rang zurückgefallen, der Titel schien allerdings ohnehin nicht mehr erreichbar zu sein. Zwei Titelchancen hatten die Königlichen zu diesem Zeitpunkt aber noch. Bevor am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das Hinspiel im Halbfinale der Champions League gegen Manchester City ansteht, wollten die Blancos im Finale der Copa del Rey gegen CA Osasuna zuschlagen.

Vinicius Junior nicht zu halten: Reals Blitzstart

Die Mission Titel Nummer 20 ging perfekt los: Beim ersten richtigen Angriff der Partie kam Dribbelkünstler Vinicius Junior gegen Ruben Pena links viel zu einfach in den Strafraum, den Pass in den Rückraum setzte Roydrigo abgefälscht ins Netz (2.).

Der Underdog aus Pamplona versteckte sich in der Folge nicht, hatte aber nur kleinere Kopfballmöglichkeiten, die allesamt kein Problem für Courtois waren. Defensiv schien Osasuna, wenn Vinicius Junior das Tempo anzog, mitunter überfordert. Nach einem erneuten Tempolauf des brasilianischen Nationalspielers scheiterte Benzema am stark reagierenden Keeper Herrera (25.). Fast im Gegenzug wäre beinahe der Ausgleich gefallen: Carvajal kratzte Abdes Chip gerade noch vor der Linie weg (26.).

Danach übernahmen wieder die Königlichen. Der genesene Alaba setzte einen Freistoß an die Latte (32.), Vinicius Junior schlenzte knapp am rechten Kreuzeck vorbei (35.).

Ex-Frankfurter trifft zum Ausgleich

Die Blancos kontrollierten auch zu Beginn des zweiten Durchgangs die Partie und kamen durch Benzema (49.) und Vinicius Junior (51.) zu kleineren Möglichkeiten. Konsequent auf den zweiten Treffer ging Real aber nicht - und das rächte sich. Eine abwehrte Flanke landete bei Torro - und der Ex-Frankfurter beförderte den Ball aus 20 Metern per Dropkick sehenswert wie unhaltbar ins linke untere Eck zum Ausgleich (58.).

Vinicius Junior wieder auf und davon

Einen Spieler bekam Osasuna aber einfach nicht in den Griff: Vinicius Junior. Erneut war der Brasilianer auf seiner linken Bahn auf und davon und spitzelte die Kugel auf der Torlinie in den Rückraum. Der nach zu kurzer Klärung von Kroos abgegebene Schuss prallte zu Rodrygo, der eiskalt seinen zweiten Treffer erzielte (70.).

Auch wenn sich Osasuna nicht aufgab - Carvajal war in der Nachspielzeit noch einmal gegen den einschussbereiten Kike Barja dazwischen -, in Pamplona wird man weiter vom ersten großen Titel träumen müssen. Für Real Madrid hingegen ist es bereits der 20. Pokalsieg (Rekordgewinner Barcelona hat 31 Titel), der erste seit 2014 - und zugleich die perfekte Generalprobe vor dem CL-Halbfinale am Dienstag gegen ManCity.