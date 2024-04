Die Königlichen drehen das Spiel in weniger als zwei Minuten! Kroos spielt aus dem eigenen Strafraum Vinicius Junior an, der kurz vor der Mittellinie wunderbar in den Lauf von Rodrygo steckt. Der Brasilianer hängt auf der linken Seite seine Gegenspieler ab, schlägt im Strafraum gegen Akanji einen Haken und schlenzt per Rechtsschuss ins lange Eck. Weil der Schweizer Verteidiger noch entscheidend mit dem Fuß abfälscht, hat Ortega Moreno keine Chance.