Wunder bleibt aus: Real gewinnt dank Benzema erneut gegen Liverpool

Liverpool hat am Mittwoch in Madrid auf ein Wunder gehofft - und war am Ende meilenweit davon entfernt. Real war die bessere Mannschaft und siegte im Rückspiel verdient mit 1:0.

Erzielte den Treffer des Abends: Reals Torjäger Karim Benzema. AFP via Getty Images

Real-Coach Carlo Ancelotti brachte nach dem 3:1 gegen Espanyol Barcelona wieder Rüdiger und Benzema, dafür mussten Tchouameni und Rodrgyo auf die Bank.

Liverpools Trainer Jürgen Klopp wechselte im Vergleich zum 0:1 in Bournemouth ebenfalls doppelt: Milner und Diogo Jota begannen statt Bajcetic (verletzt) und Elliott (Bank).

Alisson hält hinten die Null

Mit der 2:5-Hypothek aus dem Hinspiel konnte es bei den Reds natürlich kein langes Taktieren geben, es musste Vollgas nach vorne gehen. Die Gäste legten auch schwungvoll los, Darwin scheiterte per Flachschuss an Courtois. Aber anschließend übernahmen die Spanier das Kommando. Vinicius Junior scheiterte aus kurzer Distanz am glänzen reagierenden Alisson (14.).

Die Madrilenen blieben auf dem Gaspedal und kamen zu weiteren guten Chancen: Camavingas Schlenzer lenkte Alisson gerade so an die Latte (20.) und Modrics Schuss ging nur hauchzart drüber (22.). Eine Führung für die Blancos wäre hochverdient gewesen.

Liverpool tat sich in Summe nach vorne schwer, verzeichnete durch Darwin (33.) und Gakpo (36.) immerhin noch zwei Abschlüsse vor der Pause, beide fanden in Courtois ihren Meister. Somit ging es torlos in die Kabinen, es deutete nichts auf eine große Aufholjagd hin.

Vinicius Junior bleibt am Ball und findet Benzema

Und von dieser Aufholjagd war auch nach dem Seitenwechsel nichts zu sehen, Liverpool lieferte ein enttäuschendes Spiel ab. Real hatte zu jeder Zeit alles im Griff und war nach vorne gefährlicher: Fede Valverde scheiterte zunächst an Alisson (53.) und köpfte den Ball wenig später auf das Tornetz (63.), Benzema setzte die Kugel aus guter Position drüber (69.).

Die verdiente Führung für Real gab es in der 78. Minute, als Vinicius Junior mit etwas Glück am Ball blieb und Benzema bediente, der ins leere Tor vollendete. Der Franzose verletzte sich beim Treffer und wurde sofort ausgewechselt. Am Ende blieb es beim hochverdienten 1:0 für die Königlichen, die damit im Champions-League-Viertelfinale stehen.

Real Madrid ist am Sonntag (21 Uhr) im Rahmen des Clasicos beim FC Barcelona im Camp Nou zu Gast und bangt mit Blick darauf noch ein bisschen mehr um Torjäger Benzema, dessen Diagnose noch aussteht. Liverpool hingegen hat eine etwas längere Pause, das nächste Pflichtspiel steht erst wieder am 1. April (13.30 Uhr) gegen Manchester City an.