Dreierpack für Vinicius Junior - Benzema holt Raul ein

Die Sensation blieb aus. Trotz viel Rotation schickte ein spielfreudiges Real Madrid das überforderte UD Levante mit einem 6:0 in die 2. Liga.

Sechs Änderungen nahm Carlo Ancelotti im Vergleich zur 0:1-Niederlage im Derby bei Atletico am Wochenende vor: Statt Lunin, Eder Militao, Casemiro, Kroos, Jovic (alle Bank) sowie Asensio (angeschlagen nicht im Kader) begannen Courtois, Mendy, Modric, Fede Valverde, Vinicius Junior und Benzema.

Benzema historisch - Modric dreifach

Real zeigte sich von Beginn an spielfreudig und nahm die heillos überforderte Defensive des La-Liga-Schlusslichts immer wieder mit schnellem und direktem Spiel auseinander. Nach einem Traumpass von Modric eröffnete Mendy gegen den im kurzen Eck nicht ganz aufmerksamen Keeper Dani Cardenas den Torreigen für den Meister (13.).

Nachdem Courtois kurz darauf eine klare Chance von Levante durch Dani Gomez im Eins-gegen-eins vereitelte hatte, wurde es bitter für die Gäste. Nach Flanke von Vinicius Junior erzielte Benzema per Kopf sein 323. Tor im Real-Trikot - und stellte damit die Marke von Raul ein (19.). Einzig Cristiano Ronaldo erzielte in der Historie der Königlichen noch mehr Treffer (450).

Rodrygo und Vinicus Junior - ebenfalls jeweils eingesetzt von Modric - erhöhten noch vor der Pause auf 4:0 (34., 45.).

Vinicius Junior mit Dreierpack

Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie ein wenig dahin, auch Levante kam dabei ab und an zu Gelegenheiten. Real blieb indes zielstrebiger und erzielte in Person von Vinicius Junior, der die Vorarbeiten von Benzema und Modric veredelte, noch das 5:0 (68.). Seinen Dreierpack machte der Brasilianer schließlich in der 83. Minute mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel perfekt.

Trotz sechs Punkten Rückstand auf Cadiz auf Platz 17 bei noch zwei ausstehenden Partie ist Levante damit bereits abgestiegen, da UD den direkten Vergleich mit dem direkten Konkurrenten verloren hatte (1:1, 0:2).

Real tritt am Sonntag (18.30 Uhr) mit dem FC Cadiz bei einem weiteren Abstiegskandidaten an. Levante empfängt zur gleichen Zeit im Kellerduell den Vorletzten Deportivo Alaves.