Strittiger Elfmeter und Gelb-Rot für Kroos: Real patzt gegen Girona

Real Madrid hat zum zweiten Mal in dieser La-Liga-Saison Punkte liegen lassen. Beim 1:1 gegen Girona bekamen die Königlichen einen Elfmeter gegen sich, den man definitiv nach VAR-Eingriff nicht geben muss.

Großer Jubel: Cristhian Stuani (li.) bescherte Girona einen Punkt in Madrid. AFP via Getty Images

Die Madrilenen mussten wieder auf Ballon d'Or Gewinner Benzema verzichten, der sich vergangene Woche mit einer Muskelermüdung abmeldete und seitdem schon die Partien gegen Sevilla (3:1) und in Leipzig (2:3, erste Saisonniederlage) verpasste. Somit wurde die offensive Dreierreihe von den beiden Brasilianern Vinicius Junior und Rodrygo sowie dem formstarken Fede Valverde gebildet.

Die Rollen vor dem Duell waren klar verteilt, doch die erste Hälfte war recht ausgeglichen, da der Außenseiter aus Girona richtig gut mitspielte. Den besseren Beginn erwischten jedoch die Königlichen, die sich durch Modric (2.) und Rodrygo (9.) annäherten. Der Aufsteiger war mutig - und hatte auch eine richtig gute Chance, Fernandez nickte die Kugel knapp links vorbei (19.).

Je einmal Aluminium auf beiden Seiten

Die beste Gelegenheit in der ersten Hälfte verbuchte allerdings zunächst Real, Rodrygos satter Schuss klatschte an den rechten Pfosten (23.). Anschließend gab es etwas Leerlauf, bevor der Aufsteiger noch einmal eine ganz dicke Gelegenheiten hatte: Fernandez setzte sich auf der linken Seite robust gegen Carvajal durch und legte in die Mitte auf Herrera, der knallte den Ball aus elf Metern wuchtig an die Unterkante der Latte (38.). Beide Teams waren also einmal im Aluminium-Glück, torlos ging es schließlich in die Kabinen.

Vinicius Junior bringt Real auf Kurs - und dann kommt der VAR

Nach der Pause machte Real zwar mehr für das Spiel, nach vorne fiel dem Meister aber nichts Kreatives ein. Das änderte sich in der 70. Minute, als sich Fede Valverde rechts im Strafraum durchsetzte und Vinicius Junior fand, der aus kurzer Distanz die Führung besorgte. Beinahe hätte es gar den Doppelschlag gegeben, doch Keeper Gazzaniga war erstklassig gegen Asensio zur Stelle (72.).

Madrid war also auf Kurs und Girona machte nicht den Anschein, als würde es noch zurückkommen können. Doch dann schaltete sich der VAR ein. Asensio hatte die Kugel nach einer Ecke erst an die Brust und dann an den Ellbogen bekommen, von Absicht war keine Spur. Schiedsrichter Mario Melero Lopez wurde in die Review Area geschickt und zeigte tatsächlich auf den Punkt, eine extrem harte Entscheidung gegen Real. Stuani war es egal, er erzielte eiskalt den Ausgleich (80.).

Real rannte anschließend wütend an, Rodrygo traf sogar zum vermeintlichen 2:1, doch vorher hatte Gazzaniga die Hand klar auf dem Ball (89.). In den über neun Minuten Nachspielzeit, in denen Kroos die Ampelkarte sah (90.+1), gelang keinem Team mehr ein Treffer.

Die Blancos ließen also zum zweiten Mal in dieser La-Liga-Saison Punkte liegen, bleiben aber mit einem Punkt vor Barcelona Spitzenreiter.