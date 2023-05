Asensios goldenes Tor - Reals Derbysieg mit Wermutstropfen

Nach Manchester ist vor Manchester - dazwischen stand für Real Madrid in der Liga das kleine Stadtderby gegen Getafe an. Das Kellerkind machte den Blancos dabei lange das Leben schwer, musste sich dann aber doch 0:1 geschlagen geben. Einen Wermutstropfen mussten die Königlichen allerdings am Ende schlucken.

Den Moment genießen: Marco Asensio beim Torjubel. AFP via Getty Images