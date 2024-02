Nach Schiedsrichterwechsel: Modric erlöst Real gegen Sevilla

In einem lange Zeit zähen Spiel gegen den FC Sevilla um Sergio Ramos, der erstmals nach seinem Abgang wieder im Bernabeu auflief, schoss der eingewechselte Luka Modric Real Madrid zum verdienten 1:0-Sieg. Die Königlichen bauten ihren Vorsprung an der Spitze damit vorerst auf acht Punkte aus.

Zuletzt war Real Madrid im kleinen Stadtderby über Rayo Vallecano gestolpert (1:1) und hatte Glück, dass Verfolger Girona den Patzer nicht nutzen konnte. Gegen den FC Sevilla musste Trainer Carlo Ancelotti auf Camavinga (Gelbsperre) und Joselu (Knöchelverletzung) verzichten, konnte dafür aber wieder auf Rüdiger, der zuletzt mit einer Oberschenkelverletzung ausgefallen war, und Mendy (nach Gelbsperre) setzen. Außerdem begannen Kroos und Rodrygo für Fran Garcia und Modric (beide Bank).

Ein ganz besonderes Spiel war es für Sevillas Abwehrchef und Kapitän Sergio Ramos, der erstmals seit seinem Wechsel im Sommer 2021 - und erst zum zweiten Mal überhaupt in seiner Karriere - als Gast im Santiago Bernabeu auflief. Im Dezember 2004 hatte er als 18-Jähriger mit dem FC Sevilla bei Real gewonnen (1:0), ehe er später zwischen 2005 und 2021 schier zahllose Erfolge mit den Königlichen zelebriert hatte. In der Gegenwart verschafften sich die Blanquirrojos zuletzt etwas Luft im Abstiegskampf und konnten in Madrid wieder auf Ocampos setzen, der als einzige Änderung nach dem 0:0 in Valencia für Acuna begann.

Frühe Real-Führung wird zurückgenommen

Etwas überraschend waren es die Gäste, die die erste große Chance der Partie hatten: En-Nesyri konnte die scharfe Hereingabe von Isaac aber aus sieben Metern nicht aufs Tor lenken (8.). Im Anschluss zog sich Sevilla im 5-3-2-System jedoch tief zurück - und wurde vermeintlich schnell bestraft. Vincius Junior fand den aufgerückten Vazquez, der zur Führung traf (10.). Nach VAR-Check entschied Schiedsrichter Isidro Diaz de Mera, der bereits im Vorfeld aufgrund eines Videos von Real Madrid TV und einer Beschwerde des FC Sevilla im Mittelpunkt gestanden hatte , allerdings auf Freistoß für Sevilla und nahm das Tor zurück. Nacho hatte En-Nesyri zuvor am Fuß erwischt.

Die Entscheidung war vertretbar, die Blancos allerdings mit dieser - und in der Folge auch mit weiteren - überhaupt nicht zufrieden. Unter anderem forderte Real Elfmeter, nachdem Rüdiger im Strafraum von Badé umklammert worden war (20.). Kroos sah Gelb, als er sich über einen sehr harten Pfiff gegen ihn beschwert hatte (35.) - und auch Ancelotti wurde verwarnt (13.).

Sportlich spielte sich die Partie zwar nahezu ausschließlich in der Hälfte Sevillas ab, doch Real tat sich schwer, Lücken zu finden. Tchouamenis Abschluss im Strafraum wurde abgefälscht und landete am Außennetz (39.), den ersten Schuss aufs Tor hatte Fede Valverde kurz vor der Pause aus der Distanz (45.+2).

Viel Tempo und ein Schiedsrichterwechsel nach der Pause

Mit Wiederbeginn nahm die Partie jede Menge Tempo auf, weil Sevilla den Königlichen deutlich mehr Platz gewährte. Fede Valverde scheiterte am Pfosten (49.), Rodrygo schlenzte in zentraler Position vorbei (55.) - und auch Vincius Junior versuchte es, blieb aber ebenso erfolglos (55., 57.). Doch Real hatte auch großes Glück, dass Lunin gegen Isaac glänzend mit dem Fuß parierte und so den hier durchaus möglichen den Rückstand verhinderte (52.).

Wenig später war das Spiel dann unterbrochen - erneut ging es um den Schiedsrichter. Isidro Diaz de Mera zog sich eine Verletzung an der Wade zu und wurde vom vierten Offiziellen Carlos Fernandez Buergo ersetzt (61.).

Modric zirkelt zum Sieg

Real blieb auch nach der fünfminütigen Unterbrechung klar überlegen, jedoch nicht mehr ganz so zwingend - bis zu dem einen genialen Moment von Modric. Eine Halbfeldflanke klärte Badé genau vor die Füße des eingewechselten Kroaten, der sich den Ball 18 Meter vor dem Tor am Gegenspieler vorbeilegte und mit dem zweiten Kontakt an den rechten Innenpfosten zirkelte, von wo die Kugel ins Tor sprang (81.).

Da es den Gästen in der Schlussphase nicht mehr gelang, sich echte Chancen zu erspielen, blieb es bei dem knappen, aber verdienten Sieg für die Blancos, die sich über Nacht an der Spitze auf acht Punkte absetzten. In der kommenden Woche geht es für beide Teams am Samstag weiter: Sevilla muss bereits am Nachmittag (14 Uhr) gegen Real Sociedad ran, Real ist abends (21 Uhr) zu Gast beim FC Valencia.