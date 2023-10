Zurück in Madrid: Doncics umjubelter Kurzauftritt

Von 2012 bis 2018 spielte Luka Doncic für Real Madrid und hinterließ dort große Fußstapfen. Am Dienstag traf er im Rahmen eine Testspiels in Madrid mit seinen Mavericks auf die Königlichen - und wurde bei seinem kurzen Auftritt bejubelt.

2012 kam Luka Doncic im Alter von 13 Jahren nach Madrid. Er sollte bei Real eine Ära im Basketball prägen, denn der Slowene war bereits in jungen Jahren extrem gut und entwickelte sich dann hervorragend. Zunächst spielte der heutige Topstar der Mavericks in der Jugend der Königlichen, später auch für die erste Mannschaft. "Luka Magic" bestritt 216 Spiele für Real, holte mit dem Verein sieben Titel und begeisterte mit seiner Art, Basketball zu spielen, die Madridistas.

Bereits als junger Spieler brach Doncic viele Rekorde. In seiner letzten Saison für Real zauberte er dann noch einmal richtig auf. Der heute 24-Jährige gewann mit den Königlichen die Euroleague. Er wurde als bester Spieler der Hauptrunde sowie als Finals-MVP ausgezeichnet. Zudem wurde er mit den Blancos spanischer Meister und schnappte sich auch in der Liga die Auszeichnung des bestens Spielers.

2018 wurde er dann im NBA-Draft an Position drei von den Atlanta Hawks gezogen, wechselte aber sofort nach Dallas. Dort ist er mittlerweile das Aushängeschild des Vereins und hat längst nachgewiesen, dass er nicht nur in Europa sondern auf der ganzen Welt zu den Besten seiner Zunft gehört. Am Dienstag gastierte Doncic nun mit seinen Mavs in Madrid bei Real.

Wadenprobleme: Doncic spielt nur knapp fünf Minuten

Vor dem Spiel richtete der Dallas-Star ein paar Worte an seinen ehemaligen Klub, die ehemaligen Teamkollegen sowie die Real-Fans. Zudem gab es eine kleine Auszeichnung von Real-Präsident Florentino Perez für seinen Ex-Schützling. Anschließend stand Doncic in diesem für ihn besonderen Spiel auch in der Starting Five, konnte an diesem Abend aber nur knapp fünf Minuten spielen, da er Probleme mit seiner linken Wade hatte. Der Kurzauftritt an alter Wirkungsstätte reichte immerhin zu neun Punkten (drei Dreier), einem Assist und jeder Menge Anerkennung von den Rängen.

Unter großem Applaus ging es für Doncic dann auf die Bank. Auch ohne ihn bot dieses Highscoring-Game allerdings großes Spektakel und am Ende Spannung. Mit dem besseren Ende für Real, das sich gegen das Team aus der NBA mit 127:123 durchsetzte. Bester Korbjäger der Partie war Tim Hardaway von den Mavs mit 21 Punkten. Bei den Königlichen kam Facundo Campazzo auf 20 Zähler.

Am Donnerstag geht es für das Team von Jason Kidd zurück nach Dallas. Die neue NBA-Saison startet für die Mavericks am 26. Oktober gegen die San Antonio Spurs.