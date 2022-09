Joker Valverde fügt sich perfekt ein: Real besiegt Betis Sevilla

Real Madrid bleibt gegen Betis Sevilla geduldig und setzt sich mit 2:1 durch. Durch den verdienten Heimsieg sind die Königlichen nun alleiniger Tabellenführer in La Liga.

Fünfmal in Folge hat Real Madrid im Santiago Bernabeu nicht mehr gegen Betis Sevilla gewonnen. Dieser kleine Fluch ist nun beendet, auch weil sich die Elf von Carlo Ancelotti geduldig erwies. Denn in der Anfangsphase zeigten die Verdiblancos, warum sie bis dato noch keinen Punkt in der Liga abgegeben hatten.

Die Gäste liefen den spanischen Meister früh an und spielten sich immer wieder gefährlich ins letzte Drittel. Dort scheiterten die Andalusier aber am Bollwerk der Madrilenen um Alaba, der an diesem Nachmittag für Rüdiger in die Innenverteidigung gerückt war. Wenig später sollte der Österreicher dann als Torvorbereiter in Erscheinung treten. Sein langer Ball landete bei Vinicius Junior, der Rui Silva im Betis-Kasten mit einem frechen Chip verlud - 1:0 für Real (9.).

Betis zeigte sich von dem Rückstand aber unbeeindruckt. Der aus der Real-Jugend stammende Canales stellte wenig später auf 1:1, hatte aber auch Glück, dass sein Schuss Courtois durch die Beine rutschte (17.). Mit dem Gegentor wachte der Champions-League-Sieger auf und spielte sich mehrfach akribisch nach vorne. Doch weder Tchouameni (20.) noch Alaba (21.) war der Führungstreffer vergönnt.

Real lässt nach der Führung nichts mehr anbrennen

Das sollte sich in der zweiten Halbzeit ändern. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung lief Valverde in die Schnittstelle und bediente Rodrygo im richtigen Moment im Rückraum. Der Brasilianer traf das Leder zwar nicht optimal, trotzdem hoppelte der Ball am sonst glänzenden Rui Silva vorbei in die Maschen (65.).

Die erneute Führung sollte der letzte Treffer des Nachmittags bleiben. Betis war zwar bemüht, kam aber nicht mehr zwingend vor das Tor von Courtois, der lediglich bei einem Distanzschuss von Guido Rodriguez einmal leichte Unsicherheiten zeigte (75.).

Damit ist der amtierende Champions-League-Sieger das einzige spanische Team, das noch ohne Punktverlust dasteht. In der kommenden Woche trifft Real Madrid am Sonntag (14 Uhr) auf RCD Mallorca. Betis empfängt am Sonntagabend (21 Uhr) den FC Villarreal.