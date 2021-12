Benzema bringt Real auf Kurs: Los Blancos gewinnen "Derbi" gegen Atletico

Mit 2:0 konnte Real Madrid das Stadtderby gegen Atletico für sich entscheiden - einmal mehr dank eines Treffers von Karim Benzema und eines starken Vinicius Juniors.

Atletico, bei denen Coach Diego Simeone nach dem turbulenten 3:1 beim FC Porto dreifach tauschte und mit Felipe, Correa und Matheus Cunha für Vrsaljko, Lemar und Suarez begonnen hatte, startete dabei durchaus gut in die Partie und zeigte sich in den Anfangsminuten mehrfach vor dem Tor der Königlichen, ohne aber wirklich gefährlich zu werden.

"Karim The Dream" netzt erneut

Real, das unter Trainer Carlo Ancelotti im Vergleich zum 2:0 gegen Inter Mailand mit Asensio für Rodrygo in die Partie gegangen war, schüttelte sich jedoch nach den ersten Minuten und nutzte bereits nach einer guten Viertelstunde die erste Chance des Spiels durch Benzema zur Führung (16.). Ein Wirkungstreffer, nach dem die Königlichen die Kontrolle übernahmen und das Spiel aus der Schaltzentrale im Mittelfeldzentrum diktierten. Dementsprechend dauerte es ein wenig, bis die Rojiblancos zur ersten richtigen Möglichkeit durch einen Freistoß von Griezmann kamen (26.).

Mit Ausnahme dieses Standards verlagerten sich die Gäste aber auf die klassische Schule Simeones: Kompakter Arbeit gegen den Ball sollten nadelstichartige Gegenangriffe folgen. Dies gelang jedoch im ersten Durchgang zu keinem Zeitpunkt. Stattdessen hatten Los Blancos durch Vinicius Junior in der Folge noch die Chance auf einen zweiten Treffer, doch der Brasilianer scheiterte aus spitzem Winkel an Oblak (38.).

Vinicius Junior legt doppelt vor

Die zweite Halbzeit begann zunächst mit einer Überraschung, da Benzema auf Seiten der Hausherren in der Kabine blieb. Für den Franzosen, dessen Bedeutung für das Spiel Reals in den letzten Jahren so immens zugenommen hat, kam der ehemalige Frankfurter Jovic in die Partie. Erneut begannen die Gäste forsch und kamen zu zwei frühen Abschlüssen durch den eingewechselten Joao Felix (50.) und Matheus Cunha (51.), nachdem Asensio eine gute Möglichkeit auf einen Abschluss leichtfertig verspielt hatte (48.). Keine zehn Minuten später schlugen die Gastgeber dann aber eiskalt durch eben jenen Asensio zu, der die zweite Vorlage von Vinicius Junior veredelte (57.).

Simeones Joker stechen nicht

Nach der Verdopplung des Rückstands taten sich die Rojiblancos schwer, zurück in die Partie zu kommen. Dennoch blieben die Gäste nach Standards des eingewechselten Lemar vereinzelt gefährlich (76., 77.), während Real die endgültige Entscheidung nicht konsequent forcierte und einmal knapp verpasste (77.). In der Schlussviertelstunde fanden sich die Gäste schließlich mehr und mehr mit der Niederlage ab, lediglich Joao Felix versuchte sich in der Nachspielzeit noch ein letztes Mal erfolglos (90.+2).

Real baut somit die Tabellenführung erneut auf acht Punkte aus und antwortet stark auf die Siege der beiden Verfolger aus Sevilla. Mit nunmehr zehn Pflichtspielsiegen in Serie können die Königlichen am kommenden Sonntag (21 Uhr) mit viel Selbstbewusstsein ins Duell mit dem Vorletzten, Cadiz, gehen. Atletico erwartet derweil am Vortag zur gleichen Zeit die nächste schwere Auswärts-Aufgabe beim FC Sevilla, der derzeit Tabellenzweiter ist.