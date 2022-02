Pfiffe, Traumtor, Fan-Rüge: Asensios hochemotionale zwei Minuten

Real Madrid hat am Samstagabend im Kampf um den La-Liga-Titel vorgelegt, beim 3:0 gegen Deportivo Alaves aber erst nach der Pause überzeugt. Ganz spezielle zwei Minuten erlebte Dosenöffner Asensio.

Die Woche hätte für Real-Fans wahrlich besser beginnen können. Die erschreckend schwache Vorstellung beim 0:1 in Paris sorgte für reichlich Unmut - auch innerhalb der Mannschaft. Kein Wunder, dass die Blancos im Heimspiel gegen Deportivo Alaves auf Wiedergutmachung aus waren. Einzig Kroos rutschte aus der ersten Elf vom Achtelfinal-Hinspiel, ihn ersetzte Fede Valverde.

Doch was der spanische Spitzenreiter dann im ersten Abschnitt anbot, erinnerte schwer an die 90 uninspirierten Minuten von Paris. Nach einem schlimmen Fehler von Casemiro im eigenen Strafraum hatte Real gar Glück, nach 26 Minuten nicht in Rückstand geraten zu sein.

Mit neuem Schwung kamen die Blancos aus der Kabine, der nächste individuelle Fehler hätte aber beinahe für das 0:1 aus Real-Sicht gesorgt. Asensio spielte einen unüberlegten, katastrophalen Rückpass, den Pere Pons vor Courtois erlief, doch der Offensivspieler legte den Ball aus vier Metern am verwaisten Tor vorbei (61.).

Es folgten deutlich vernehmbare Pfiffe, die sich Asensio offensichtlich zu Herzen nahm. Keine 120 Sekunden später schlenzte der spanische Nationalspieler den Ball halbrechts vor dem Strafraum genial in den linken Winkel (63.). Anschließend rügte er die Real-Fans, die eigene Mannschaft nicht auszupfeifen. Stattdessen ermunterte er sie, das Team noch mehr anzufeuern - und küsste das Vereinslogo auf dem Trikot.

Der Knoten ist gelöst: Benzema findet Vinicius Junior

Nun hatte Real alles im Griff und näherte sich mehrmals dem vorentscheidenden zweiten Treffer. Auf Vorlage von Vinicius Junior traf Benzema aber nur den linken Pfosten (77.). Umgekehrt klappte es besser: Die Blancos kombinierten traumhaft im und um den Strafraum, ehe Benzema den Ball auf dem Silbertablett für Vinicius Junior servierte (80.). Dieser erzielte problemlos das 2:0 - sein 13. Saisontor. Doch Benzema sollte nach Foul an Joker Rodrygo auch noch seinen Treffer bekommen, per Elfmeter stellte der Franzose cool den 3:0-Endstand her (90.+1).

Durch den 17. Sieg im 25. Ligaspiel liegt Real nun sieben Punkte vor Sevilla, das am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) das Auswärtsspiel bei Espanyol meistern muss, um den Anschluss nach ganz oben zu halten.