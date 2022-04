Real Madrid: Ankunft in London ohne Coach Ancelotti

Real Madrid muss aller Voraussicht nach auch im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals beim FC Chelsea in London ohne seinen Cheftrainer auskommen.

Im vergangenen Ligaspiel der Blancos bekamen die Zuschauer ein ungewohntes Bild zu sehen: Beim Benzema-Elfmeter-Festival in Vigo stand nicht Carlo, sondern dessen Co-Trainer und Sohn Davide Ancelotti (32) an der Seitenlinie des Tabellenführers von La Liga. Grund dafür war ein positiver Corona-Test des 62-Jährigen. Wegen des 2:1-Erfolgs beschwerte sich im Nachhinein aber wohl niemand.

Am Dienstagnachmittag herrschte bei der Ankunft in London dagegen Ernüchterung: Chefcoach Carlo befindet sich weiterhin in häuslicher Isolation und reiste nicht mit in die englische Hauptstadt, wo die Madrilenen am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Champions-League-Viertelfinale beim Titelverteidiger FC Chelsea zum Hinspiel antreten.

Der Sohnemann wird seinen Vater wohl erneut vertreten müssen - und dies sicher pflichtbewusst tun. Denn nach seinen Erfolgen in der Königsklasse in den Jahren 2003, 2007 und 2014 will Carlo Ancelotti mit Rekord-Sieger Real erneut nach den Sternen greifen.

Es herrscht aber auch Hoffnung: Ancelotti Senior soll sich am Dienstag einem weiteren PCR-Test unterziehen und könnte im Falle eines negativen Ergebnisses noch zum Duell gegen seinen Ex-Klub nachreisen, heißt es.